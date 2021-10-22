Bayraktar TB2'ye bir talip daha

Bayraktar TB2'ye bir talip daha

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev tarafından paylaşılan bilgilere göre Kırgızistan, toplamda 300 milyon Kırgızistan Somu (33.4 milyon $) değerinde askeri ekipman alımı gerçekleştirdi.

SavunmaSanayist'in haberine göre Tashiev, Kırgızistan 40 adet zırhlı araca ek olarak Türkiye'den Bayraktar TB2 S/İHA'lar aldıklarını da ilk kez açıkladı. Tashiev, Kırgızistan'a ait TB2'lerin üretim hattında olduğunu da belirtti. Bayraktar TB2'lerin yalnızca 5 ülkenin envanterinde olduğunu kaydeden Tashiev, Kırgızistan'ın bu ülkelerin arasına katılacağını teyit etti.

"YAKINDA TESLİM EDİLECEK"

Kırgızistan için üretilen TB2'lerin yakında teslim edileceği bilgisi de aynı zamanda Tashiev tarafından paylaşıldı. Tashiev ek olarak Rusya'dan Orlan-10 İHA'lar tedarik ettiklerini de kaydetti.

BAYKAR'IN İHRACAT GELİRLERİ YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE

Bayraktar TB2 SİHA'ları için 10'dan fazla ülkeyle ihracat ilişkileri olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, Baykar'ın geçmiş yıllardaki gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasının ihracattan geldiğini vurgulamıştı. Selçuk Bayraktar, 2021 yılında ise Baykar'ın ihracat gelirlerinin bir miktar daha artış kaydederek yüzde 80'in üzerine çıktığını ilk kez açıkladı.

Baykar Savunma Teknik Lideri Selçuk Bayraktar tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA ihracatıyla ilgili olarak 10'dan fazla ülke ile sözleşme imzalandığı bilgisine yer verilmişti. Selçuk Bayraktar, 'talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz' ifadesini kullanmıştı.

Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza atmıştı.

BAYRAKTAR TB2 İHRACATLARI

Bayraktar TB2 SİHA, şu ana kadar Katar, Ukrayna, Polonya, Türkmenistan ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Öte yandan; Arnavutluk, Letonya, Fas, Etiyopya ve Macaristan'ın da Bayraktar TB2 ile yakından ilgilendiği biliniyor. Irak ise Bayraktar TB2 tedariki konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Bu ülkelerin, Selçuk Bayraktar'ın bahsini geçirdiği 10 ülke arasına girmiş olma ihtimalleri yüksek.

Ayrıca Baykar Savunma, şu ana kadar 200'den fazla Bayraktar TB2'nin üretimini tamamladı. Üretilen İHA'ların önemli bir kısmı, Türk güvenlik birimlerine hizmet ediyor. Ancak Türk güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Baykar Savunma, son yıllarda ihracata ağırlık vermiş durumda.