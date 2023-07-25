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Bayraktar TB2 MAM-L ile donatıldı
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25 Temmuz 2023 Salı 17:23:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 17:23:00

Bayraktar TB2 MAM-L ile donatıldı

Kaynak: TRT Haber

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Bayraktar TB2 SİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen IIR güdümlü MAM-L mühimmatı ile donatıldı. Böylece TB2, hava üstünlüğünü ve operasyonel etkinliğini daha da artırdı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Roketsan'ın geliştirdiği IIR güdümlü MAM-L, Bayraktar TB2 SİHA'nın kanatları altında uçuşa hazır!" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, TB2 ve MAM-L mühimmatının görüntülerine de yer verildi.

MAM-L IIR VE MAM-T IIR

Roketsan, sahada başarısını kanıtlayan MAM ürün ailesini yeni özellikler ile geliştirmeye devam ediyor. MAM-L ve MAM-T, artık operasyonel SİHA konseptine uygun olarak görev yapabilecek IIR başlık ve RF veribağı ile artırılmış menzilleri sayesinde kritik hedeflere yönelik düşük maliyetli bir çözüm sunacak.

OPERATÖR TARAFINDAN YÖNETİLEBİLECEK

Entegre edilen 2 yönlü RF Veribağı ile "man-in-the-loop" çalışma prensibine sahip olan MAM-L ve MAM-T, operatör tarafından uçuş boyunca mühimmat arayıcı görüntüsü üzerinden yönetilebilecek. İki ürün de yeni özellikleri ile atış öncesi/sonrası kilitleme, uçuş esnasında havada hedef güncelleme, hedef/çevresel koşullara göre mühimmat yörüngesi seçebilme, bulut, yağmur gibi tüm çevre koşullarına rağmen aktif kullanılabilme gibi rakiplerinden daha üstün yeteneklere sahip olacak.

MENZİLİ DAHA DA ARTIRILABİLECEK

MAM-L, lazer işaretleyici başlığı ile 15 kilometre menzile ulaşırken, IIR başlık ile 25+ kilometre menzile; MAM-T ise SİHA'lar 30+ kilometre menzile ulaşırken yeni başlığı ile 50+ kilometre menzile kadar etkili vuruş yapabilecek. Ayrıca, MAM-T'nin menzili daha hızlı hava araçları ile kullanılmaya yönelik olarak açılır kanat eklentisi sayesinde daha da artırılabilecek.

2024'TE ENVANTERE GİRECEK

Öte yandan, MAM-T IIR mühimmatının yeteneklerinin daha da çeşitlendirilmesi kapsamında 2024 yılı içerisinde DUAL SEEKER (IIR+TV özellikli Arayıcı Başlık) ile ilk uçuşlu testlerin başlatılması hedefleniyor. Mevcut MAM altyapısı ile hızlı şekilde SİHA entegrasyonları devam eden MAM-L IIR ve MAM-T IIR'nin 2024'te envantere girmesi hedefleniyor.

Etiketler : baykar roketsan siha bayraktar tb2 siha
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