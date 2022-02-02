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02 Şubat 2022 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 15:45:00

Bayraktar İHA'lar için sıraya girdiler!

Kaynak: Yeni Şafak

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Birçok askeri operasyonda ilklere imza atarak başarısını tüm dünyaya kabul ettiren Bayraktar İnsansız Hava Araçları (İHA), Avrupa'dan, Afrika'ya yoğun ilgi görüyor. Savunma portalı Oryx Blog, Türk İHA'larının Orta Asya'daki başarısından sonra Endonezya'nın İHA satın alma konusunda istekli olduğunu vurguladı. Makalede, Türkiye'nin İHA gücüne vurgu yapılarak Endonezya dahil birçok ülkenin Bayraktar TB2 İHA alımı için sıraya girdiği belirtildi.

Türk insansız hava araçlarının Orta Asya'daki son başarısından sonra, şimdi tüm gözler Afrika'daki Türk insansız hava araçlarının profiline çevrildi.

Tunus, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından Anka UAS'yi sipariş ederken, Fas, Libya ve Nijerya Bayraktar TB2'leri satın aldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Angola, Nijerya, Ruanda ve Togo gibi diğer Sahra Altı Afrika ülkeleri ya TB2'nin satın alınacağını ima etti ya da şimdiden bir sipariş verdi.

TB2, güvenilirlik ve satın alınabilirliği sayesinde Sahra Altı Afrika'daki daha fazla ülkenin takip edeceği neredeyse kesin.

Analistler ve İHA meraklıları, bir sonraki uluslararası TB2 satışıyla ilgili herhangi bir haberi sabırsızlıkla beklerken, bu arada daha fazla ülke Türk insansız hava araçlarını satın almak için şimdiden sıraya giriyor.

Endonezya'nın Türkiye Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal 'Türkiye'den İHA temin etme olasılığını tartıştığını' ve 'Türkiye'nin tüm dünyada İHA başarısının konuşulduğunu" görmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Özellikle Bayraktar TB3, Akıncı ve TAI Aksungur, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetlerine yeni yetenekler sunabilir.

Endonezya'nın modern savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 7500 km menzili ve 24 saat dayanıklılığı ile Endonezya takımadalarının her köşesini kapsamaya fazlasıyla yeterli olan Bayraktar Akıncı'nın satın alınması uygun olabilir.

2012'de Türkiye, ihtiyaçlarını karşılamak için halen ABD'den SİHA'lar tedarik etmeye çalışıyordu.

Sadece on yıl sonra Türk İHA'ları sipariş eden ülke sayısı 20'ye ulaştı. Türk İHA'larının Endonezya'nın askeri yeteneklerinde belirleyici bir rol oynayabileceği kesin.

Etiketler : Türk insansız hava araçları Uzay Sanayii TUNUS Angola Nijerya Ruanda ABD
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