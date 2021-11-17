Dağlık Karabağ savaşıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken, Libya ve en son Ukrayna'nın Rusya yanlısı militanlara yönelik saldırılarında ise kendisini tartışmasız bir konuma getiren Türkiye yapımı SİHA'lara Yunan basını övgüler yağdırdı.

Türk SİHA'larına olan yoğun ilgi her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan gerilime rağmen rotayı Türk SİHA'larına çevirirken Yunan basını, Türk SİHA'ları için 'Ankara kendi İpek Yolu'nu yaratıyor' ifadesini kullandı.

Milliyet'te yer alan habere göre Dağlık Karabağ savaşıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken, Libya ve en son Ukrayna'nın Rusya yanlısı militanlara yönelik saldırılarında ise kendisini tartışmasız bir konuma getiren Türkiye yapımı SİHA'lara Yunan basını övgüler yağdırdı.

Yunan medyasında çıkan ve 'Türkiye'nin İpek Yolu' başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı: Libya, Suriye, Katar, Ukrayna, Azerbaycan'dan Fas ve Tunus gibi diğer Afrika ülkelerine, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu'ya ve Kazakistan ve Endonezya gibi Asya'ya yayılmak isteyen bir ittifaklar zinciri.

Türk insansız hava araçlarının işe yaradığı kanıtlandı. Suriye hükümet güçlerinin İdlib'deki saldırılarını püskürtmeye yardımcı olan SİHA'lar Libya cephesinde ilişkilerin tersine dönmesinde kilit rol oynadı. Devriye ve keşif görevlerinde de kullanılırlarsa, Ukrayna'daki Donbass ayrılıkçılarına karşı öncü bir rol oynayabilir.

Bu insansız hava araçlarının işlevselliği, verimliliği ve taşıdıkları silahlar, Türkiye'nin onları tereddütsüz kullanmasının başlıca nedenleri. Aynı zamanda, farklı ülkelerin bu SİHA'ları almak istemesinin nedeni de bunlar.

ANKARA ÇOK DAHA ESNEK

Silah sistemlerinde ileri teknolojiye sahip Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkeler, farklı sebeplerle bunları diğer ülkelere ihraç etmeye yanaşmıyor. Özellikle Batı'nın demokratik kurumlarının işleyişi ve dış politikalarının "sağduyulu" yönetimi buna engel teşkil ediyor.Ankara tabii ki bu tür değerlendirmeleri çok daha esnek kriterlerle yapıyor.

Pekin de ihracatı için hemen hemen aynı kriterleri kullanıyor. Bu bağlamda Washington, uluslararası drone talebinin Çin'den ziyade Türkiye'ye yönlendirilmesini tercih ediyor. NATO üyesi olan Türkiye Batı ile temasını sürdürdüğü için Çin veya Rusya'ya tercih ediliyor.

Kazakistan bunun klasik örneklerinden birisi. Ankara için Kazakistan, daha geniş "Türk dünyası"nın bir parçası olarak kabul ediliyor. Kazakistan ise Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nde (BRI) bir yol ayrımında. Kazakistan, Çin İHA'larını almaya karar vermişken, daha sonra kararını değiştirip Türk SİHA'larını bünyesine kattı.

SUUDİ ARABİSTAN GERİLİME RAĞMEN ROTAYI TÜRK SİHA'LARINA ÇEVİRDİ

Suudi Arabistan uzun süredir ABD'den kendisine insansız hava araçları tedarik etmesini istiyor. Washington'un bunu reddetmesi, ülkenin rotasını Çin'e çevirdi.

Al-Ula Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki tansiyonlu ilişkiye rağmen Riyad, insansız hava aracı tedariki için dümeni Ankara'ya kırdı.

Türk insansız hava araçları, askeri teknolojinin dış politika ve jeopolitik ivme için nasıl bir katalizör haline geldiğinin klasik bir örneğidir. Bu, 21. yüzyılın başında başlayan ve Türk savunma sanayiinin gelişimini çok üst seviyelere çıkaran bir çaba.

Artık Türkiye, silahlanma alanında sadece küçük ülkelere değil, aynı zamanda ihtiyaç duyduklarını bulmalarına da izin veren ihracatçı bir ülke konumuna geldi. Ankara artık kendi İpek Yolu'nu şekillendiriyor.

BAYRAKTAR TİHA'YI HEDEFE KOYDULAR

Aylar önce muharebe drone'u Lancet'in test görüntülerinde Bayraktar TB2'yi hedef tahtasına koyan Rusya, bu kez beşinci nesil savaş uçağı Checkmate Su-75'in tanıtım videosunda başka bir skandala imza attı.

Uluslararası haber ajansı AP, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayan havacılık fuarında görücüye çıkan Checkmate Su-75 jetinin fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Fuara katılan Rus yetkililer tarafından Ortadoğu pazarında satılmak istendiği açıklanan savaş uçağının tanıtım videosunda ise, bir ayrıntı gözden kaçacak gibi değildi.

İngilizce hazırlanan videoda Türkiye'nin gururu Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) hedefe konulduğu ve savaş uçağından ateşlenen füzeyle vurulduğu görüldü.

Söz konusu görüntüler, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'da Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) karşısında çaresiz kalan Rusların imza attığı ilk skandal değil.

NİSAN AYINDAKİ VİDEO AKILLARA GELDİ

Rus resmi televizyonun, Nisan ayında skandal bir animasyon yayınlamıştı. Türkiye'nin verdiği yanıt ve Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı Twitter mesajı büyük ses getirmişti.

Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirten Rossiya 1, Rus muharebe drone'u Lancet'ın test görüntülerinde Türk SİHA'sına saldırdığı simülasyonu ekrana getirmişti. Bayraktar TB2'nin açık şekilde hedefe konulduğu haberde, Rus yeni nesil Lancet drone'larının Suriye'deki saldırılarda kullanıldığı da hatırlatıldı.

SELÇUK BAYRAKTAR RETWEET ETTİ

Türkiye ise, Rossiya 1'in skandal animasyonuna birkaç gün sonra Roketsan'ın test videosuyla yanıt verdi, üstüne Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise manidar bir Twitter mesajı paylaştı.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Perşembe günü ilk atış testini gerçekleştirdi. TİHA'nın kullandığı füzeler ise, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-C, MAM-L ve MAM-T idi.

MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T ilk kez kullanılırken, TİHA testini Selçuk Bayraktar Çorlu'daki merkezden bizzat yönetti. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, insansız hava araçlarında 30 km menzil kabiliyetine sahip.

Zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerini vurabilen yeni füzenin görüntülerini Roketsan yayınladı, kayıtta Rus üretimi Pantsir hava savunma sistemlerinin vurulduğu görüldü. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Roketsan'ın yayınladığı test videosunu retweet edip "Animasyon değil" mesajını yazdı.