VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İrem Korkmaz, Avrupa Açık Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu
Ticaret Bakanlığı haziran ayı veri bültenini yayımladı
Pençe-Kilit şehidine son görev
Maaşı yanlışlıkla 330 kat fazla yattı, parayı alıp kaçtı
Bakan Varank'tan 'yüksek hızlı şarj istasyonu' açıklaması!
Bayraktar AKINCI'dan 'LGK-82' ile başarılı atış
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Miçotakis'in koltuğu sallantıda
Otobüs biletleri tükendi, 8 bin ek sefer için satışlar başladı
Sniper Hande
Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı
Instagram'da 'Video' tarih oluyor
Sadece 10 günlük eğitimle 69 yaşında ehliyet aldı
Köyün ‘Toprak Dede'si
Kuş yuvası hassasiyeti
Berivanlar'ın at sırtında süt yolculuğu
Osmanlının kurulduğu topraklarda Mehteran keyfi
Asgari ücretteki artış birçok kalemi etkiledi
Ticaret Bakanı Muş: Haziran ayında ihracat 23,4 milyar dolar oldu
Festival çıkarması
‘Ah Belinda'ya geri sayım
Her Şeye Rağmen ‘Vazgeçme'
Nişan bitti iş başladı
02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:07:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:07:00

Bayraktar AKINCI'dan 'LGK-82' ile başarılı atış

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Bayraktar AKINCI, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmatların entegrasyon süreci devam ediyor.

Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile 1 Temmuz'da gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan ve test boyunca ortalama 30 bin feet irtifada bulut üstünde uçan AKINCI'nın ateşlediği milli mühimmat LGK-82, bulut altında uçan Bayraktar TB2 SİHA'nın lazerle işaretlediği hedefi tam isabetle vurdu.

Genel maksat bombalarını lazer işaretleme sayesinde kilometrelerce uzaktan hedefini vuran akıllı mühimmatlara çeviren LGK, AKINCI tarafından gerçekleştirilen testte ilk defa bir insansız hava aracı platformundan atılarak görevini başarıyla tamamladı. AKINCI, LGK-82 attığı test uçuşunda kanat altında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve entegrasyon çalışmaları devam eden GÖZDE Güdüm Kiti'ni de taşıdı.

BATMAN'DAN KALKIP EGE'DEKİ HEDEFLERİ VURDU

Dün sona eren ve NATO unsurlarının da yer aldığı Anadolu Kartalı Tatbikatına katılan Bayraktar AKINCI B, gerçeğe yakın savaş ortamında verilen görevleri de başarıyla gerçekleştirdi. Milli TİHA AKINCI, Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ilk kez Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir tatbikata katılmış oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'de beri operasyonel olarak görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, haziran ayı içerisinde İzmir Seferihisar'da icra edilen EFES-2022 Müşterek Atışlı Fiili Tatbikatına katılmıştı. AKINCI, Batman'da konuşlu olduğu üsten kalkış yaparak Seferihisar'daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde belirlenen hedeflere atışlarını başarıyla gerçekleştirmiş ve Batman'daki üssüne geri dönmüştü.

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Milli TİHA Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Etiketler : Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI Lazer Güdüm Kiti
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Neşeli Melisa

Neşeli Melisa
Yaptığı müzik tarzını anlattı

Yaptığı müzik tarzını anlattı
Lavanta bahçesinde klip çekti

Lavanta bahçesinde klip çekti
İyi ki biz olduk!

İyi ki biz olduk!
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
‘Baba' ayrılık

‘Baba' ayrılık
Camdaki Kız Ayvalık'ta

Camdaki Kız Ayvalık'ta
50. yaşa sağlıklı adım

50. yaşa sağlıklı adım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX