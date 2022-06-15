VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çavuşoğlu'ndan "tahıl koridoru" açıklaması: Rusya'dan cevap bekliyoruz
Bütçe gelirlerinde olumlu seyir
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki
PKK terörüyle mücadelenin adımları ve bilançosu
Gülnaz Büşranur'un Avrupa şampiyonluğu öyküsü
Şampiyon ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak
AB ambargosu petrol fiyatlarını ateşlerken Rusya'nın gelirini artırıyor
Veteriner hekimler kurbanlık seçimi ve taşınması konusunda uyarılarda bulundu
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
ECB, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere planlanmamış toplantı yapacak
Şuşa Beyannamesi'nin 1. yılı
Afetzedelerin "kara gün dostu"
Türkiye'nin sınır duvarı en gelişmiş teknolojiyle donatıldı!
Bayraktar AKINCI TİHA'ya yeni pençe! İlk kez KGK ile vurdu
Finlandiya'dan NATO üyeliği için Türkiye'ye diyalog mesajı var, çözüm için somut adım yok
Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
İstanbul'dan 5 ayda uçan yolcu sayısı 16,5 milyon arttı
Fiyatı ne kadar olacak?
Dünyaca ünlü profesör eşine dinlene dinlene işkence yaptı
Rusya çekildi
İnce'den çarpıcı '6'lı Masa' çıkışı
Diego Costa Süper Lig'e geliyor
Teröre verilen desteği ifşa etti
15 Haziran 2022 Çarşamba 11:55:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 12:22:00

Bayraktar Akıncı TİHA 30 km uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.

Baykar açıklamasına göre, 14 Haziran'da Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

AKINCI'nın üzerindeki elektro-optik kamera ve yerde bulunan telemetri antenleri, 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatın 30 kilometre uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu teyit etti.

Geçen günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart'ta gerçekleştirilen test uçuşunda 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı

29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA'lar halihazırda güvenlik güçleri tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde etti.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Etiketler : Bayka İHA AKINCI
Düğün bitti eğlence bitmedi

Düğün bitti eğlence bitmedi
Dede mirasını besteledi

Dede mirasını besteledi
30 yıl sonra Saman Alevi

30 yıl sonra Saman Alevi
Yeni ikili

Yeni ikili
Yeşilçam'a girdi

Yeşilçam'a girdi
Nesrin'i sildi

Nesrin'i sildi
Hande görmesin

Hande görmesin
Sezon kapanışı

Sezon kapanışı
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX