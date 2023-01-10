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10 Ocak 2023 Salı 14:10:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 14:10:00

Baykar, Bayraktar DİHA'nın test görüntülerini paylaştı

Kaynak: AA

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Baykar, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA) 8 bin feet operasyonel irtifa uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar, Bayraktar DİHA'nın 8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu gerçekleştirdiği görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı.

Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan görüntüde, "Bayraktar DİHA 8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu" ifadesi yer aldı.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilenen Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak öne çıkıyor. DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. 150 kilometreye kadar haberleşme menziline sahip Bayraktar DİHA'nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor.

Etiketler : baykar bayraktar diha uçuş
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