Baykar Akıncı PT-3 orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı
Kaynak: AA
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3'ün orta irtifa denemelerinin başarıyla tamamlandığını kamuoyuyla paylaştı.
Bayraktar, Twitter'da yaptığı paylaşımda prototipin orta irtifa testlerinin başarıyla sona erdiğini ifade ederken, "Hani nasıl desem; orta irtifada da akıyor... Semalarımızda hür ve özgür." notunu kullandı.
Paylaşımda Bayraktar, Akıncı PT-3'ün söz konusu testinin videosuna da yer verdi.
Bayraktar, 27 Mart'ta yaptığı paylaşımda da, "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulunmuştu.
#AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. �� ✅— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 10, 2021
Hani nasıl desem;
Orta irtifada da akıyor... ��
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���������� pic.twitter.com/uoS3yYDM5U