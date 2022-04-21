VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bilim Kurulu'nda kapsamlı bir değerlendirme yapılacak"
'Temmuz ayında çalışanlarımızı koruyacak düzenlemeleri yapacağız'
Batman'da tasarladıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacaklar
Bakan Soylu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ukrayna: Rus askerinin Belarus sınırındaki hareket yoğunluğu azaldı
ABD: Rusya Donbas bölgesindeki tabur sayısını 85'e çıkardı
Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı
Türkiye'de 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor
İstanbul 'Michelin Rehberi'nde
BM: Ukrayna'da her 6 kişiden biri ülke içinde yerinden edildi
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Metropollerde eylem yapmayı planlayan 2 PKK'lı, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı
Türkiye bölgeye el uzattı
Kızılelma MİUS dünya radarında
Afganistan'da camide patlama! Onlarca ölü ve yaralı var
Başkan Erdoğan: Tercih değil zorunluluk
Türkiye'den Yunanistan'a misilleme!
Türkiye'ye ortaklık teklifi: Projede biz de yer almak istiyoruz
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik hizmetlere de ihracat desteği verilecek
Avustralya, vatandaşı Julian Assange'ın ABD'ye iadesine müdahale etmeyecek
Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Toyota tedarik sıkıntıları nedeniyle mayısta üretimi düşürecek
21 Nisan 2022 Perşembe 22:52:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 22:53:00

Batman'da tasarladıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacaklar

Kaynak: AA

ABONE OL

Batman'da lise öğrencilerinin hazırladıkları elektrikli araç projesi TEKNOFEST'te yarışmaya hak kazandı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen liseler arası elektrikli araç yarışmasına başvuruda bulunan Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinin "Siyah İnci" adlı elektrikli araç projesi seçmeleri başarıyla geçti.

Projeden Sorumlu Rehber Öğretmen Bilal Baran, "Siyah İnci"nin yüzlerce proje arasında kabul edilen 41 projeden birisi olduğunu söyledi.

Tasarladıkları araç hakkında bilgi veren Baran şunları kaydetti:

"Aracımızı enerji sistemi olarak yenilenebilir bir enerji kaynağından istifade edebilecek şekilde tasarladık. Karbon salınımını çok ciddi oranda azaltacak elektrikli bir araç. Hedefimiz aracımızı en az enerji ile en uzun mesafeye gidebilecek yüksek verimli bir hale getirmek. Ayrıca aracımızda mekanik ve elektrik elektronik güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Aracın yaklaşık maliyeti 120 bin lira civarında olacak."

Takım Kaptanı Eyüp Aslan da tasarladıkları projenin yarışmaya hak kazanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhammed Enes Gün ise hedeflerinin yarışmada birinci olup projelerini daha da ileri aşamalara taşımak olduğunu aktardı.

Etiketler : Batman Havacılık uzay
Düğün öncesi inceldi

Düğün öncesi inceldi
Özgür müzisyen

Özgür müzisyen
Adı henüz belli değil

Adı henüz belli değil
Benzerlik yorumları

Benzerlik yorumları
Gala için kıyafet alışverişi

Gala için kıyafet alışverişi
Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı
Gelin görümce kutlaması

Gelin görümce kutlaması
Kitap alışverişi

Kitap alışverişi
Avrupa yolcusu

Avrupa yolcusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER