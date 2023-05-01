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01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:34:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:34:00

Başkan Erdoğan, MMU'nun adını açıklayacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Muharip Uçak'a, bugün gerçekleştirilecek 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda isim vermesi bekleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan ismini açıklamasını bekliyoruz. Ürünlerimizin çok güzel isimleri oluyor. Bunun da herkes tarafından beğenilen bir ismi olacağını bekliyoruz. Çalışanlarımızdan, çeşitli sektörlerdeki arkadaşlarımızdan öneriler alarak arz ettik. Oradan ne çıkacak göreceğiz." dedi.

PROJE TUSAŞ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan MMU, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülüyor.

MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.

Türkiye, projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan milli muharip uçak istikbalin yüzyılı tanıtım programı türk havacılık ve uzay sanayii ismail demir
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