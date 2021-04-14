Başkan Erdoğan duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Başkan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin Göktuğ projesinde geliştirdiği milli füze Bozdoğan'ın, ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.



Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi. Erdoğan, gençleri tebrik ederek, Bozdoğan'ın hedefi tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü de paylaştı.