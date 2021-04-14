Başkan Erdoğan duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu

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14 Nisan 2021 Çarşamba 12:19:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 12:19:00

Başkan Erdoğan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

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Başkan Erdoğan, milli füze Bozdoğan'ın ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu, Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin Göktuğ projesinde geliştirdiği milli füze Bozdoğan'ın, ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi. Erdoğan, gençleri tebrik ederek, Bozdoğan'ın hedefi tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü de paylaştı.

Etiketler : başkan erdoğan bozdoğan tam isabet
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