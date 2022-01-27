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27 Ocak 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 16:00:00

Başıboş dolaşan bir roket Ay'a çarpacak

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ABD'nin Florida eyaletinden 2015 yılında fırlatıldıktan sonra uzayda kontrolü kaybedilen bir SpaceX Falcon 9 roketi, önümüzdeki haftalarda Ay ile çarpışacak. Uzay bilimcilerin tahminlerine göre 4 Mart'ta gerçekleşecek çarpışma, Dünya'dan çıplak gözle takip edilemeyecek.

ABD'nin Florida eyaletinden 2015 yılında fırlatıldıktan sonra uzayda kontrolü kaybedilen bir SpaceX Falcon 9 roketi, önümüzdeki haftalarda Ay ile çarpışacak. Uzay bilimcilerin tahminlerine göre 4 Mart'ta gerçekleşecek çarpışma, Dünya'dan çıplak gözle takip edilemeyecek.

Uzayla ilgili çalışmalar sürdüren Meteorolog Eric Berger, yakın zamanda Dünya'dan fırlatılan bir SpaceX roketinin Ay ile çarpışacağını açıkladı. Falcon 9 isimli roket, 2015 yılında fırlatılmıştı ve yıllardır da karmaşık bir yörünge izliyordu. Yapılan hesaplar doğrultusundaki tahminlere göre söz konusu çarpışma, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerçekleşecek. Bu konudaki tahminlerse 4 Mart'ı işaret ediyor.

SpaceX, söz konusu Falcon 9 roketini 2015 yılında ABD'nin Florida eyaletinden fırlatmıştı. Roketin görevi, uzaydaki hava durumunu inceleyecek bir uyduyu uzaya götürmekti. Ancak bu roket, bir süre sonra kontrolden çıktı ve tam 7 yıldır uzayda başıboş dolanıyor. Dünya'ya dönebilmek için yeterli miktarda yakıtı bulunmayan roketin iyiden iyiye azalan gücü, Dünya ile Ay arasındaki çekime dayanabilecek düzeyde de değil. Berger, bu durumdaki bir roketin yapabileceği tek şeyin Ay'a doğru savrulmak olacağını ifade ediyor.

SpaceX'in kontrolden çıkan roketi, istatistiklere göre tam 4 metrik ton uzay çöpü oluşturuyor. Ay'a çarpma ile bu çöp, en azından uzaydaki diğer yararlı nesneler için bir risk olmaktan çıkmış olacak. Uzay bilimciler, Falcon 9'un aya çarpış hızının 2,58 km/sa olacağını söylüyorlar.

Falcon 9 roketinin Ay'a çarpması, Dünya için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Öte yandan, bu çarpışma Dünya'dan fark edilip edilmeyeceği de belli değil. Ancak olasılıklara göre çarpışmanın gezegenimizden fark edilmesi pek de mümkün değil.

Etiketler : Başıboş dolaşan bir roket AY ÇARPMA Falcon 9 roketi
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