Bakterilerin açlığa 100 bin yıl dayanabileceği saptandı

Amerikan Indiana Üniversitesi'nde yaklaşık 3 yıl süren araştırmada bakteriler açlığa maruz bırakıldı.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan araştırma sonuçları, açlığa rağmen çoğu bakteri grubunun hayatta kalmayı başardığını gösterdi.

Araştırmacılar 21 bakteri türünden 100 farklı popülasyon oluşturdu. Daha sonra bu grupları bin gün boyunca aç bıraktı.

BAKTERİLER AÇLIĞA DAYANIKLI ÇIKTI

Gruplardaki bakteri sayıları başlangıçta azalma gösterdi. Ama çoğu bu süreci hayatta kalarak atlatmayı başardı.

Bu süre içinde bakteriler ölen hemcinsleriyle beslendi. Bazı bakteriler de hareketsiz bir yaşam biçimi olan sporlara dönüştü.

Hesaplamalar sonucu en dayanıklı bakterilerin 100 bin yıl açlığa dayanabileceği anlaşıldı.