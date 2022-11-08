Togg'un fabrika açılışından yeni görüntüleri paylaştı

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gemlik Kampüsü'nü gezdiği ana dair görüntüleri paylaştı.

Varank, paylaşımda, "Birkaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte o görüntüler..." ifadelerine yer verdi.

Bir kaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik.



Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi.



İşte o görüntüler... pic.twitter.com/47jMZiafon — Mustafa Varank (@varank) November 8, 2022

"TOGG'UN ÜRETİM BANDI YOK" İDDİALARI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 31 Ekim-6 Kasım tarihlerini kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "TOGG'un üretim bandı yok" iddiasının doğru olmadığı belirtildi, üretim hatlarında toplam 250 robotun devreye alındığı, 1,6 kilometrelik test pisti inşa edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İlk yıl 20 bin Togg üretilmesi planlanan Gemlik Kampüsü de üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacaktır. 29 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen kampüste, üretim tüm hızıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.