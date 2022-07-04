Bakan Varank "farkımız bu" diyerek açıkladı! "Onlar kalaşnikof veriyor, biz teleskop"

Bakan Varank "farkımız bu" diyerek açıkladı! "Onlar kalaşnikof veriyor, biz teleskop"

TÜBİTAK'ın gökyüzü gözlem etkinlikleri bugün itibarıyla Van'da başladı. 5 Temmuz'a kadar sürecek etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bilimin erkeği ya da kadının olmadığını ifade eden Varank, "Türkiye'de üniversitelerde kadın akademisyen sayısı erkekleri geçmiş durumda. Tabikii kadınlarda bu işe çok önem veriyor, ilgi duyuyor. Burada kadınların sayısı erkeklerden daha fazla." dedi.

Varank, Diyarbakır Zerzevan'daki etkinlikte meşhur olan Kadriye Teyze'nin Van'daki etkinlikte de yer aldığını belirterek, Kadriye Teyze'nin gökyüzü gözlemini nasıl ve neler ifade ettiğini çok güzel bir şekilde aktardığını söyledi.

Gökyüzü etkinliğinde özellikle çocukların, gençlerin ve kadınların olduğunu anımsatan Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bilimi toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. Buraya katılan çocuklarımız ileride geleceğin en başarılı astronomları, Türkiye'nin en başarılı uzay mühendisleri olacak. Burada aldıkları tecrübe ile onların önü aydınlanacak. O yüzden biz etkinliğimizi bu sene 4 ilde gerçekleştiriyoruz. Nasip olursa farklı illere yaymak isteriz."

"ARAMIZDAKİ FARK BURADA"

Terör örgütünün çocukların ellerine kalaşnikof verip, dağlara ölmeye gönderdiğini sözlerine ekleyen Varank, "Biz evlatlarımızın ellerine teleskoplar verip bilim insanı, uzay gözlemcisi olması için çalışıyoruz. Aramızdaki fark burada. Bu coğrafya terörden çok çekti, kandan çok çekti. Ama biz terörle kararlılıkla mücadele etmemiz sonucunda artık Doğu'ya, Güneydoğu'ya ve Van'a barışı, huzuru getirdik. Burada vatandaşımız Batı'da ne varsa aynısını görüp yaşayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Van'da gerçekleştirilen etkinlikte mekanın önemli bir özelliğinin olduğu vurgusunu yapan Varank, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

"Biz bu etkinliği fidanlık parkında gerçekleştiriyoruz. Burada terör örgütünün ve yandaşı siyasi partinin burada dağa çocukları kaçırmak için kullandığı bir mekandı. Biz bu mekanı onların elinden aldık. Halkımızın hizmetine sunduk. Onların dağa çocuk kaçırmak için kullandığı bu mekanı biz gökyüzü gözlemi için kullanıyoruz. Burada çocuklarımız Ay'a bakıyorlar, yıldızlara bakıyorlar. Bu manada da biz buradaki evlatlarımızın ne kadar başarılı olabileceklerini biliyoruz. Onlara yatırım yapıyoruz. İnşallah neticelerini de alacağız. Vanlı gençler geleceğin Aziz Sancarları, bilim insanları olacak."