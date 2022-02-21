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21 Şubat 2022 Pazartesi 18:14:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 18:14:00

Bakan Varank: Avrupa İHA için sıraya girdi

Kaynak: DHA / Akşam

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'den İHA alabilmek için Avrupa'nın sıraya girdiğini açıkladı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi açılış törenine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, insansız hava araçlarıyla dünyanın gözünün Türkiye'nin üstünde olduğunu, Türkiye'den İHA alabilmek için Avrupa'nın sıraya girdiğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, insansız hava araçlarıyla dünyanın gündeminde Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Şu anda birçok Avrupa ülkesi de dahil ülkeler Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumda" dedi.

DHA'nın haberine göre, çeşitli temaslarda bulunmak için Niğde'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde Valiliği'ni ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı. Varank, daha sonra Niğde Belediyesi ziyaretinde bulundu, Başkan Emrah Özdemir'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaretlerinin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi açılış törenine katılan Varank, son ziyaretinden bu yana Niğde'deki olumlu gelişmelerin çok net bir şekilde fark edildiğini kaydetti.

Bakan Varank, Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanarak geldiği kentte, 325 kilometrelik yolun rahatlığına değinerek, her yönüyle dünya standartlarında olan bu eserin Niğde'ye yakıştığını belirtti. Bir yandan milleti en güzel hizmetlerle buluştururken, bir yandan da kapsamlı bölgesel kalkınma politikalarıyla illerin geleceğinin şekillendirildiğine dikkati çeken Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresiyle birlikte Niğde'nin kalkınmasına hizmet edecek projeleri desteklemek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA YAPILABİLİYOR

Türkiye'de güneş paneli üretiminde, silisyum saflaştırılması dışındaki süreçlerin yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğini belirten Varank, silisyum konusunun ise işin kritik bir parçası olduğunu, buradaki dışa bağımlılığı çözmeden sektörde istenilen atılımı yapmanın da kolay olmadığını vurguladı. Bakan Varank, "Kurulan sistem sayesinde ülkemizde ilk kez endüstriyel boyutta tek kristal silisyum ingot külçe üretimi yapıldı. Böylece silisyumun saflaştırılması safhasında yaşanan milli teknoloji eksikliği büyük ölçüde giderildi. Bu potansiyeli gören özel sektör temsilcileri hemen teknolojiyle ilgilenmeye başladı. Kalyon grubunun silisyum alanında yapacağı yatırım için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin bilgi birikimine başvurması bunun en somut göstergesi. Yapılan ön görüşmeler neticesinde bir iyi niyet protokolünün hazırlanarak imza aşamasına gelindiğini biliyorum. İnşallah yakın zamanda bu iş hayata geçer" diye konuştu.

'AVRUPA İHA ALABİLMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ'

Gerek Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum politikaları gerekse Paris İklim Anlaşması'nın yükümlülükleri dolayısıyla ekonominin yeşil dönüşümünün artık bir zorunluluk haline geldiğini anımsatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de zaten tüm kalkınma politikalarımızın merkezine yeşil dönüşümü dahil ediyoruz. Şahsen, KOP idaremiz tarafından desteklenen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yürütülen bu inovatif projelerin hem bölgenin hem de ülkemizin bu alandaki iddiasını perçinleyeceğine, Niğde'nin bu alanda Türkiye'ye liderlik edebileceğine yürekten inanıyorum. Yeter ki doğru zamanda doğru alanlarda çalışmaya devam edelim. İşte şu anda tüm dünyanın gündeminde İHA'lar ve SİHA'lar alanında Türkiye bulunuyor. Şu anda birçok Avrupa ülkesi de dahil ülkeler Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumda. Peki bunu biz nasıl başardık. Elbette genç ve yetenekli mühendislerimizin doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapması sayesinde kazandık. İşte ben inanıyorum ki burada gördüğümüz pırıl pırıl gençlerimiz bunun gibi hem savunma sanayi alanında hem de sivil sektör alanında bizimle çalışacaklar. Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanabilin değil teknolojiyi geliştirip üretebilen ve dünyaya satabilen ülke yolunda bizimle yürüyecekler. Ve biz de bu gençlerimizin sayesinde çığır açıp teknolojide Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Buradaki gençlerimizin gözünde bu ışığı görüyorum."

Varank, konuşmaların ardından Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi'nin açılışını yaptı ve incelemelerde bulundu. Öte yandan, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Tuncay Yamaner, 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kara kalem portresini Bakan Varank'a hediye etti.

Etiketler : Bakan Varank avrupa iha
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