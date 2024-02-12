"Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır"

Bakan Kacır: Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Gezeravcı'nın bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Kacır, "Misyon kapsamında, Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvar altyapısında mikro yerçekimi koşullarında, astronotumuz tarafından başarıyla tamamlandı. İnsanlı ilk uzay bilim misyonumuz, biyoloji, tıp, genetik, fizik, malzeme bilimi disiplinlerinde bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli kazanımlar getirecektir. Astronotumuzca gerçekleştirilen deneylerde, uzaydaki mikro yerçekimi ve diğer koşulların insan sağlığı, fizyolojisi ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri araştırıldı." diye konuştu.

Yeni nesil alaşımların geliştirilmesine, uzayda elektronik kart üzerine bileşen montajına, uzay aracı motorlarını daha verimli hale getirmeye yönelik araştırma projelerinin yürütüldüğünü kaydeden Kacır, şöyle devam etti:

"Bitkilerle, alglerle, propolisle uzay yaşam destek sistemlerinde yapılacak çalışmalara yönelik araştırmalar gerçekleştirildi. Bilim insanlarımızın yürüttüğü projelerin her birinin kıymetli neticeler doğuracağına inanıyoruz. Sadece bu görev kapsamında yürütülen 13 bilimsel deney için değil, ülkemizde bilime ve bilim insanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı apaçık göstermesi açısından da bu misyon bizce çok kıymetlidir. Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde bulunan bilim insanları, Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme çaba ve kapasitesini bu misyon vesilesiyle takip etme imkanına sahip oldular."

Kacır, bilime ve bilimsel araştırmalara en üst düzeyde değer vermeye devam edeceklerini aktararak, astronot Gezeravcı'nın Uzay İstasyonu'ndan Türkiye'ye 7 görüntülü video ve 2 telsiz bağlantısı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu tarihi misyonun en büyük sonucunun, Türk gençlerine ve çocuklarına sunduğu mesaj ve kazandırdığı özgüven olduğunu vurgulayan Kacır, Türk milletinin, 7'den 77'ye belki de ilk kez bir bilimsel çalışmayı baştan sona büyük bir dikkatle izlediğini kaydetti.

Kacır, misyonun bu yönüyle bilim toplumu olma istikametinde Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunun altını çizerek, "Türk gençlerinin, Türk çocuklarının 'sadece başka milletlerin başarabileceği' düşüncesiyle kurmaktan vazgeçecekleri hiçbir hayal kalmamıştır." dedi.

"UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM PROGRAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"



Bu bilim misyonunun ardından, Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere yönelik çalışmalara devam edeceklerine işaret eden Kacır, "İnsanlı Uzay Bilim Misyonu'muzdaki bilimsel deneylerin çıktılarını dikkatle değerlendirecek ve bu araştırmaların devam etmesi için gerekli desteği sunacağız. Sonraki astronot misyonumuza yönelik hazırlıklarımızı tamamlayacak, ikinci astronotumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başkaca bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek adına programlar başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer insanlı uzay görevleriyle ilgili olası uluslararası işbirliklerini değerlendireceklerini de bildiren Kacır, insanlı uzay görevlerinde kullanılan uzay istasyonları ve diğer sistemlerin geliştirilme süreçlerine yönelik AR-GE programları başlatacaklarını söyledi. Bu sistemleri geliştirmekte olan kurumlarla işbirlikleri yapacaklarını anlatan Kacır, şöyle konuştu:

"Milli Uzay Programı'mızda hedeflediğimiz doğrultuda, Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Uzay sanayisini geliştirecek, yılda 600 milyar dolara erişen küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Uzaya bağımsız erişim programımızı sürdüreceğiz. Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerimiz devam edecek, 2030 yılına dek, uluslararası işbirlikleriyle bir uzay limanı kuracağız. Ay programımızı gerçekleştireceğiz. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz. İnsansız sistemlerle gerçekleştireceğimiz bu program, bize, geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojileri zorlu uzay koşullarında kullanma ve sonraki zamanlarda ticarileştirme olanağı sunacak. Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi projesini gerçekleştirerek, savunma sanayisinde ve sivil alanlarda teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek bir stratejik kazanım elde edeceğiz. Türkiye Ulusal Gözlemevleri çatısı altında, ileri seviyede uzay gözlemleri için kurmakta olduğumuz Doğu Anadolu Gözlemevi projesini tamamlayarak, bölgemizin en gelişmiş teleskopuna sahip olacağız."

"UZAY GÖZLEMLERİNİ VE UZAY HAVASI ARAŞTIRMALARINI DESTEKLEYECEĞİZ"



Kacır, uzay gözlemlerini ve uzay havasına ilişkin araştırmaları destekleyeceklerini belirterek, yüksek çözünürlük ve farklı niteliklerde görüntüleme uyduları geliştirerek artıracaklarını söyledi.

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı yakın zamanda uzaya göndereceklerini ve bu alanda yetkinlik sahibi 10 ülkeden biri olacaklarını dile getiren Kacır, alçak yörünge uydularına ilişkin milli üretim programı başlatacaklarını, bu alanda kamu, akademi ve özel sektör projelerini destekleyeceklerini vurguladı.

Kacır, uydu geliştirme alanında kamuda bulunan kapasiteyi tek çatı altında toplayarak, küresel rekabet gücüne sahip olunacağının altını çizdi. Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenlemeye devam edeceklerini aktardı.

Uydu, roket, dikey inişli roket yarışmaları ve diğer yarışmalarla eğitim ve girişimci destek programlarıyla uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağını güçlendireceklerini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiren, bilimde ve teknolojide iddialı, 255 milyar dolar düzeyine erişmiş ihracatını daha yüksek katma değerli ürünlerle artırmayı hedefleyen, çok genç ve dinamik bir insan kaynağına sahip bir ülke olarak Türkiye'mizin uzay araştırmalarında geri kalması asla düşünülemez. Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği uzay bilim misyonu bir ilktir ama son olmayacaktır. Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı, 8 ay süren eğitim ve hazırlık dönemi ve 21 günü aşan uzay misyonu boyunca gösterdiği cesaret, özgüven, disiplin ve başarı için tebrik ediyorum.

Türk çocukları, TEKNOFEST kuşağı, Alper Gezeravcı'dan aldıkları bayrağı çok daha yükseğe taşıyacaklar. Uydular, roket sistemleri, uzay araçları, insanlı uzay araştırmaları başlıklarının tümünde Türkiye, bir üretim ve teknoloji gücü olacaktır. Bu misyonu en güçlü şekilde himaye eden, hedefi hep en yükseğe koyan ve her daim bizleri cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, misyonun gerçekleşmesinde ilk anından bugüne emeği geçen herkese, Alper Gezeravcı'nın kıymetli ailesine, dualarını ve desteklerini esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."