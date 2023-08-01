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01 Ağustos 2023 Salı 11:35:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 11:35:00

Bakan Kacır, Kamu Yapay Zeka Ekosistemi 2023 Çağrısı'nın başvuruya açıldığını duyurdu

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi - 2023" çağrısının başvuruya açıldığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi - 2023" çağrısının başvuruya açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, bu alandaki bilgi birikiminin farklı çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının çağrıda müşteri kurum olarak yer aldığını vurgulayan Kacır, finans teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, e-ticaret teknolojileri ve akıllı eğitim teknolojileri temalarına yer verildiğini aktardı. Kacır, şunları kaydetti:

"Bu temalardan da anlaşılacağı üzere hayatımızın en ihtiyaç duyulan noktalarına yapay zeka çözümleri getirilmesinin önünü açıyoruz. Bu çağrıyla bilgiyi üreten, geliştiren ve kullanan kurumların bir araya gelmesini hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirirken yapay zeka alanında teknolojiyi en iyi kullanan, bu alanda gündemi belirleyen ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz. Araştıran, geliştiren ve ülkemize yararlı olmak için gayret sarf eden tüm araştırmacılarımızın her zaman yanında olduk. Milli Teknoloji Hamlesi ışığında ülkemizi bilim ve teknolojide hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da çağrının TÜBİTAK ARDEB'e bağlı Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayımlandığını ifade ederek, "Bu çağrıda, proje başvurusu yapacak konsorsiyumun TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitümüz (YZE) ile başvuru öncesi bir işbirliği protokolü imzalaması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı kapsamında belirlenen ihtiyaçları YZE tarafından koordine edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 31 Ekim'e kadar sisteme kaydedilmesi gerekiyor. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Etiketler : fatih kacır tübitak kamu yapay zeka ekosistemi 2023 çağrısı
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