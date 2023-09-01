Bakan Kacır, 2017'de geliştirdiği projeyle birincilik alan genç ile TEKNOFEST'te karşılaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında Muş'ta geliştirdiği projesiyle birinci olma başarısı gösteren Mert Delibalta, bu yıl Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'e "büyük dil modeli tabanlı yapay zeka" girişimiyle katıldı.

Delibalta'nın Muş'tan TEKNOFEST'e uzanan yolculuğuna tanık olan Bakan Kacır, yıllar sonra Ankara'daki festival alanında stantları ziyareti sırasında başarı genç ile karşılaştı ve duygu dolu anlar yaşadı.

Kacır, Delibalta'nın geliştirdiği son proje hakkında bilgi alarak, yaşanan süreci sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımlarla anlattı.

Bakan Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"2017'de karşıma çıkan bir haberde Muş'ta 'drone' geliştiren 11 yaşında bir öğrenciden bahsediliyordu. AA'nın yardımıyla kendisine ve ailesine ulaştık. DENEYAP'ta Geleceğin Teknoloji Yıldızı eğitimlerimize katıldı. Mert, bugün TEKNOFEST'e lise çağında kurdukları 'büyük dil modeli tabanlı yapay zeka girişimiyle' katılmıştı. Gurur duydum. Çok mutlu oldum. Bu ülkede teknoloji geliştirme heyecanı taşıyan her bir gence, her bir çocuğa mutlaka ulaşacağız. Şehir şehir, ilçe ilçe, köy köy..."

BİRİNCİLİĞİ 11 YAŞINDA ELDE ETTİ



Mert Delibalta, Muş'ta 2071 Melikşah Ortaokulu 5'nci sınıf öğrencisiyken terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek, toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit etmeye katkı sağlayan "bomba bulan casus drone" isimli proje başlattı.

Yaklaşık 4 ayda tamamladığı proje ile Erciyes Üniversitesince 17-18 Mayıs'ta düzenlenen "2. Uluslararası Eru Mekatron Robot Yarışması"na katılan Delibalta, burada birinci oldu.