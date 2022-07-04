Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Zam onları da kapsayacak

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04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:26:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:56:00

Bakan Bilgin müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar EYT dosyasını çözeceğiz

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24 TV'de soruları cevaplandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi.' dedi. Bakan Bilgin ayrıca 'Emekçiler endişe etmesinler, EYT dosyası masamızda. Yıl sonuna kadar EYT dosyasını çözeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 24 TV'de soruları cevaplandırıyor.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplayan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Enerji fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olarak enflasyondaki artışın en önemli sebebi olarak ortaya çıktı.

* Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.

* 300 ile 500 TL memur maaşına seyyanen yansıyacak.

* Memur ve memur emeklisine %42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz.

* Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik.

* Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi.

* En düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacak.

* Devlet 90 milyar vergi gelirinden çalışanlar için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. En düşük memur maaşı 7500 liranın üzerinde olacak.

* Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir.

* Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek.

* Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye'deki açlık sınırı 3 bin 600 lira arasında 4 bin lira arasındadır.

* Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi.

* Türkiye, asgari ücreti tayin ederken bir çok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir. Bu da sevinçle karşılanmıştır.

* Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.

* Türkiye, 6 milyar civarında iş verene destek verdi. Yaklaşık 100 milyar destek verdiğimizi söyleyebilirim. Bunu çalışanlarımız için yaptık.

* Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız.

* Asgari ücreti üç ayda hatta ayda bir yapalım diyenler var. Enflasyonu esas belirleyen enerji fiyatları ve dövizdeki artıştır. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz.

* Geçtiğimiz ocakta asgari ücrete %50 artış yaptığımızda onun yıllık enflasyona etkisi yüzde 4,5 oldu.

EYT BEKLEYENLER

* EYT meselesi masamızda, emekçilerimiz hiç merak etmesin. Bu yılın sonuna kadar önümüzdeki dosyaların tümünü çözeceğiz. EYT de önemli dosyalardan bir tanesi.

* Benim acil çözmek istediğim konulardan bir tanesi de geçici işçiler sorunumuz.

* Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var.

* Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi.

* Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker.

Etiketler : Bakan Bilgin 24 Özel Memur ve memur emeklisi memur maaşı
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