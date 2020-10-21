Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A 2022'de fırlatılacak

21 Ekim 2020 Çarşamba 11:36:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 11:38:00
Bakan açıkladı! TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu
Kaynak: AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A'yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021'in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A'da 2022'de fırlatılacak."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021’in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A’da 2022’de fırlatılacak."
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