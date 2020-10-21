Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A 2022'de fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021’in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A’da 2022’de fırlatılacak."