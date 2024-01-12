Azerbaycan, uzayda yörünge hakkına sahip oldu
Kaynak: AA
Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı, uzayda yörünge hakkı elde ettiklerini duyurdu.
Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, 46 derece (doğu boylamı) yörünge konumunda bulunan "Azerspace-1" uydusunun hizmet verdiği C ve Ku frekans bantlarının Azerbaycan hükümeti adına kayıt altına alındığı, böylece ülkenin yörünge hakkı elde ettiği bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan'ın uzayda yörünge hakkı elde etmesinin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce de onaylandığı kaydedildi.
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