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12 Ocak 2024 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 15:45:00

Azerbaycan, uzayda yörünge hakkına sahip oldu

Kaynak: AA

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Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı, uzayda yörünge hakkı elde ettiklerini duyurdu.

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, 46 derece (doğu boylamı) yörünge konumunda bulunan "Azerspace-1" uydusunun hizmet verdiği C ve Ku frekans bantlarının Azerbaycan hükümeti adına kayıt altına alındığı, böylece ülkenin yörünge hakkı elde ettiği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın uzayda yörünge hakkı elde etmesinin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce de onaylandığı kaydedildi.

Etiketler : azerbaycan uzay yörünge
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