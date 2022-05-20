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20 Mayıs 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 15:30:00

Ay'daki volkanlarda su aranıyor

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NASA daha uzun ziyaretler için Ay'da su kaynaklarını bulmaya odaklanmış durumda. Bunun için Ay'daki volkanlar da araştırılıyor. Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, Ay'ın kutuplarında volkanik geçmişinin bir mirası olarak yüzlerce metre kalınlığında buz tabakalarının olabileceğini öne sürüyor.

NASA daha uzun ziyaretler için Ay'da su kaynaklarını bulmaya odaklanmış durumda. Bunun için Ay'daki volkanlar da araştırılıyor. Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, Ay'ın kutuplarında volkanik geçmişinin bir mirası olarak yüzlerce metre kalınlığında buz tabakalarının olabileceğini öne sürüyor. NASA daha uzun ziyaretler için Ay'da su kaynaklarını bulmaya odaklanmış durumda. Bunun için Ay'daki volkanlar da araştırılıyor. Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, Ay'ın kutuplarında volkanik geçmişinin bir mirası olarak yüzlerce metre kalınlığında buz tabakalarının olabileceğini öne sürüyor.

Ekip, volkanların etkilerini araştırmak için çeşitli bilgisayar simülasyonlarını kullandı. Modeller, yanardağların püskürme sırasında su buharı ortaya çıkardığını ve bu buharın buza dönüştüğünü ortaya koyuyor. Araştırmacılar bu olayı soğuk bir geceden sonra su üzerinde ince buz tabakalarının oluşumuna benzetiyor.

Üniversite, yanardağlardan gelen suyun yüzde 41'inin buza dönüşerek Ay'ın kutuplarına yerleştiğini tahmin ediyor. 2020'de de NASA, uydumuzda suyun kesin bir şekilde bulunduğunu açıklamıştı. Uyduda suyun olduğu biliniyor ancak hâlâ miktarı ve nereden geldiği konusunda soru işaretleri mevcut.

Etiketler : volkanlarda su aranıyor su ay
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