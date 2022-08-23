Türkiye'den önemli hamle! "Ay Görevi"nde kullanılacak!

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23 Ağustos 2022 Salı 08:14:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 08:14:00

'Ay Görevi'nde kullanılacak HİS uzay testini başarıyla geçti

Kaynak: AA

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'Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde uzay testleri başarıyla yapıldı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'HİS'lerimiz güçlü, uzay liginde hak ettiğimiz yeri alacağız.' ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Varank, sosyal medya hesabından "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak söz konusu sistemin çalışmalarına ilişkin son detayları paylaştı.

Bakan Varank, "Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla gerçekleştirildi. HİS'lerimiz güçlü, uzay liginde hak ettiğimiz yeri alacağız!" ifadesini kullandı.

DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen AYAP-1'de, uzay aracını Ay'a taşıyacak sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ile kurulumu tamamlanmıştı.

AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcıyla uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen hibrit roket motorunun uzaya entegre etme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Teknolojik olarak sıçratacak bir programdır bu. Şimdi tabii ki Ay'a varmak söylendiği ve düşünüldüğü kadar kolay bir iş değil. Üzerinde çalışıyoruz. Şu anda memnuniyetle söyleyebilirim ki bizi 2 sene içinde Ay'a götürecek olan insansız araç imalat safhasında, yani TÜBİTAK Uzay Enstitüsüne biz TUA olarak görevi verdik. Bunların tasarım çalışmaları zaten başlamıştı. Tamamlanmak üzere ve bu sene içinde imalatına geçilecek. Motoruysa yine yüzde 100 yerli bir hibrit roket motorumuz, Delta V tarafından yapıldı. Bu zaten hazır, sadece uzaya entegre edilmesi, adapte edilmesi çalışmaları devam ediyor. Testleri devam ediyor, bunda da hazırız ama yine de zor bir yolculuktur." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Bakan Varank Ay Görevi Milli Hibrit İtki Sistemi DeltaV Uzay Teknolojileri
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