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02 Şubat 2024 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 11:00:00

Astronot Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunun yarın 14.00'te başlaması planlanıyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.

Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı alper gezeravcı astronot
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