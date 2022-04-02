VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz bastonlulardan saldırıya karşı ‘köpek savarlı' çözüm
Sahilde zehirli deniz anası alarmı
Çöl tozu, koronavirüs vakalarını artıracak
Hırsız duvardan inerken hırsızlarla karşılaştı
Asimo'dan son gösteri
Şaka gibi aşk
Romantik Berk
Şahin'in oğlu ölümden döndü
Ukrayna: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Yemen'de ateşkes başladı
Kayıp Ukraynalı gazeteci Maks Levin ölü bulundu
'Savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz'
ABD'de Kovid-19 can kaybı 982 bin 374 oldu
Türkiye'de 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
Ukrayna'dan kimsesiz ve yetim 420 çocuk Türkiye'ye kabul edildi
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
3 günde 7 bin kişi
Dijital dinlenme heyecanı
New York'ta 4 farklı Ayça
100 bin müzikseverli turne
Çok mutluyuz
Şiddetin her türlüsüne karşıyım
İstanbul'da film çekecek
Kırmızı Gizem
02 Nisan 2022 Cumartesi 23:53:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 23:53:00

Asimo'dan son gösteri

ABONE OL

Honda Motor'un 2000 yılında tanıttığı insansı robot Asimo, son gösterisini gerçekleştirdi. Beş parmağıyla işaret dili kullanan, kağıt bardağa kahve servis edebilen Asimo, son gösterisinde de büyük alkış topladı.

Asimo'nun, izleyicilerin gözyaşları arasında 20 yıldır süren gösteri kariyeri böylelikle sona erdi. Kamu yayıncısı NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını duyurdu. Honda, 'avatar robotlar' geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.

Etiketler : asimo honda honda motor
Panik oldular

Panik oldular
Candan ziyafet

Candan ziyafet
Tekin arkadaşlık

Tekin arkadaşlık
Özyağcılar'a onur ödülü

Özyağcılar'a onur ödülü
Aileye girdi

Aileye girdi
Hem gelin hem damat

Hem gelin hem damat
Yemini bozdular

Yemini bozdular
‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor

‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor
Global Meryem

Global Meryem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER