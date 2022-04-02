02 Nisan 2022 Cumartesi 23:53:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 23:53:00
Asimo'dan son gösteri
Honda Motor'un 2000 yılında tanıttığı insansı robot Asimo, son gösterisini gerçekleştirdi. Beş parmağıyla işaret dili kullanan, kağıt bardağa kahve servis edebilen Asimo, son gösterisinde de büyük alkış topladı.
Asimo'nun, izleyicilerin gözyaşları arasında 20 yıldır süren gösteri kariyeri böylelikle sona erdi. Kamu yayıncısı NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını duyurdu. Honda, 'avatar robotlar' geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.