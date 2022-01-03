Aselsan geliştirdi! Şimdi dünya düşünsün

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03 Ocak 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 16:00:00

Aselsan geliştirdi! Pakistan'a ihraç edilecek

Kaynak: AA

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ASELSAN tarafından geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi ve elektronik harita tabanlı seyir sistemi ASELSAN MİTOSTM WECDIS'in (fotoğrafta) ilk ihracatları Pakistan ve Endonezya'ya gerçekleştirilecek. Pakistan ve Endonezya denizaltılarında, Pakistan MİLGEM'inde yer alacak sistemlerin fabrika kabul testleri tamamlandı. Zargana, dünyadaki benzerlerinden üstün yeteneklere sahip ilk ve tek milli denizaltı torpido karşı tedbir sistemi olarak dikkati çekiyor.

ASELSAN, su üstü ve altı platformlar için geliştirdiği torpido karşı tedbir sistemi ve elektronik harita tabanlı seyir sistemini ihracat başarıları arasına eklemeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pakistan Deniz Kuvvetleri Agosta 90B Sınıfı Denizaltıların Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi kapsamında ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi'nin fabrika kabul testleri tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen Zargana'nın Endonezya'ya ait denizaltılara entegrasyonu kapsamında gerçekleştirilen fabrika kabul testleri de gerçekleştirildi.

Denizaltılar için torpido karşı tedbir çözümleri Türk donanmasında görev yaparken 2019 ve 2020 yıllarında Endonezya Deniz Kuvvetlerine teslim edilen Zoka Akustik Aldatıcı/Karıştırıcılar ile ilk defa dünyaya açıldı. Lançer Sistemi, Karar Destek Sistemi ve Zoka Akustik Aldatıcı/Karıştırıcı Alt Sistemleri'ni barındıran Zargana ise ilk defa yurt dışına ihraç ediliyor. Entegrasyonların tamamlanması sonrasında Pakistan ve Endonezya'daki diğer denizaltılara tedarikin de önü açılacak.

Zargana, dünyadaki benzerlerinden üstün yeteneklere sahip ilk ve tek milli denizaltı torpido karşı tedbir sistemi olarak dikkati çekiyor. Sistem, denizaltıdan alınan hedef ve ortam verilerini kullanarak denizaltıya hücum gerçekleştiren torpidoya karşı en uygun sakınma taktiğinin belirlenmesini ve belirlenen taktiğe göre iskele ve sancakta yer alan lançerlerden akustik aldatıcıların ve karıştırıcıların programlanarak fırlatılmasını sağlıyor. Akustik karıştırıcılar geniş bantta gürültü üreterek torpidonun denizaltıyı tespit etmesini engelliyor, akustik aldatıcılar ise denizaltıyı taklit ederek torpidoyu yanıltıyor.

- PAKİSTAN MİLGEM'E KILAVUZLUK YAPACAK

ASELSAN'ın ihracata yönelik bir diğer önemli faaliyeti de Pakistan için inşa edilen MİLGEM'in birincisine yönelik gerçekleştirildi.

Pakistan MİLGEM 1'inci Gemi'de görev yapacak 2 ASELSAN MİTOSTM WECDIS'in fabrika kabul testleri ASELSAN Macunköy Tesisleri'nde tamamlandı. Böylece sistemin ilk ihracatına yönelik önemli bir kilometre taşı geçildi.

ASELSAN MİTOSTM, su üstü ve altı platformları için elektronik harita tabanlı seyir sistemi ürün ailesi olarak geliştirildi. Ürün ailesini oluşturan WECDIS ve Sayısal İz Masası (SİM) askeri platformlarda, ECDIS sivil platformlarda kullanılmak üzere oluşturuldu.

Ürün ailesine ait sistemler yurt içinde halihazırda 12 platformda kullanılıyor ve Pakistan MİLGEM Projesi ile birlikte Pakistan pazarında farklı platformlarda kullanılabilmesinin de önü açılacak.

ASELSAN MİTOSTM WECDIS, uygun yedekleme mekanizmalarıyla birlikte Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) kurallarına göre kullanılması gereken güncel elektronik haritalarla uyumlu bilgiler sunarak seyrüsefere yardımcı oluyor. Sistem, seyir sistemlerinden alınan konum, yönelim, yere ve denize göre hız ve benzeri bilgilerini kullanarak, elektronik seyrüsefer haritaları üzerinde ilgili seyir personeline rota planlama ve rota takibi yeteneğini sunuyor.

Etiketler : ASELSAN denizdeki ilk ihracatları Deniz Kuvvetleri Agosta 90B Sınıfı Denizaltıların
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