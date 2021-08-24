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24 Ağustos 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 15:30:00

Apple'ın kullanma kılavuzu 800 bin dolara satıldı

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Teknoloji devi Apple'ın kurucusu Steve Jobs için, "Jobs'ın Hatıraları" isimli bir açık artırma düzenlendi.

Teknoloji devi Apple'ın kurucusu Steve Jobs için, "Jobs'ın Hatıraları" isimli bir açık artırma düzenlendi. Etkinlikte, Steve Jobs'a ait olan ya da bir şekilde Jobs'ın eline geçen ürünler satışa çıkarıldı. Müzayedenin yıldızı ise Jobs'un 1980 yılında imzaladığı bir Apple II kılavuzuydu. Bu kılavuz, 787 bin 483 dolara alıcı buldu.Kılavuzu satın alan isim, Indianapolis Colts isimli Amerikan futbol takımının sahibi Jim Irsay oldu.

Etiketler : Jobs'ın Hatıraları Apple Steve Jobs
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