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28 Ocak 2021 Perşembe 21:08:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 07:44:00

Apple'dan uygulama takibi

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Teknoloji devi Apple, bir sonraki iOS 14, iPadOS 14 ve tvOS 14 betalarıyla beraber önemli bir dönemin başlayacağını duyurdu.

Uygulama takibi denetimleri adı verilen özelliği açıklayan yetkililer "2021 yılının başlarından itibaren, sizi başka şirketlere ait diğer uygulama ve web sitelerinde takip etmek isteyen uygulamaların izninizi istemeleri zorunlu hale gelecek. Ayarlar menüsünden herhangi bir uygulamayla ilgili tercihlerinizi değiştirebilecek veya uygulamaların izin istemesini tamamen engelleyebileceksiniz” dedi.

Etiketler : Apple teknoloji uygulama
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