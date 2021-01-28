Apple'dan uygulama takibi

Uygulama takibi denetimleri adı verilen özelliği açıklayan yetkililer "2021 yılının başlarından itibaren, sizi başka şirketlere ait diğer uygulama ve web sitelerinde takip etmek isteyen uygulamaların izninizi istemeleri zorunlu hale gelecek. Ayarlar menüsünden herhangi bir uygulamayla ilgili tercihlerinizi değiştirebilecek veya uygulamaların izin istemesini tamamen engelleyebileceksiniz” dedi.