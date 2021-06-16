Apple'dan acil güvenlik uyarısı

Apple'ın acil yapılması istenen iOS 12 güncellemesi iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPad Air' modellerine geldi. iOS 12.5.4 güncellemesini yayımlayan Apple, "Bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri barındırıyor ve bütün kullanıcılara yapılması tavsiye olunur" ifadelerini kullandı.

