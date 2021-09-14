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14 Eylül 2021 Salı 22:09:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 22:09:00

Apple yeni ürünlerini tanıttı

Kaynak: NTV

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Apple'ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Drance, yeni iPhone'u ve Apple ürünlerini tanıttı.

Apple'ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Drance, yeni iPhone'u ve Apple ürünlerini tanıttı.

Apple'ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kaiann Drance yeni iPhone'u tanıttı.

NTV'nin haberine göre, gecenin beklenen cihazına ilişkin bilgiler verildi.

Hem iPhone hem iPhone Mini'de A15 Bionic çip set kullanlıyor.

APPLE'IN TANITIM ETKİNLİĞİ HALEN DEVAM EDİYOR

Cihazda IP68 suya dayanıklılık bulunuyor. Arka kamera bölümü yeni

Ayrıca pembe, mavi, gece, yıldız ve kırmızı olarak beş yeni renk geliyor.

Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı.

iPhone 13'te kullanılan arka kameraların iPhone 12'nin Pro versiyonundan daha iyi olduğu aktarıldı.

F/1.8 diyagram genişliğindeki ikili kameralarda 1.7 micronluk sensörler kullanıldı.

Apple A15 yeni çip setini de tanıttı.

İŞTE YENİ İPAD

Apple'ın ilk tanıttığı ürün 9. jenerasyon iPad oldu. Cihazın ABD fiyatı 329 olarak belirlendi.

ABD'de yaşayanlar bu cihazı bugün sipariş edebilecek. Apple önümüzdeki haftadan itibaren teslimat sözü verdi.

329 dolarlık cihazın 64 GB kapasitesi bulunuyor.

Cihazda merkez ekran düzenlemesi olacak böylece hareket halinde olsanız bile cihaz size adapte olmaya çalışacak.

İPAD MİNİ TANITILDI

Apple'ın tanıttığı bir diğer cihaz ise Apple Mini oldu.

499 dolarlık fiyatıyla Apple Mini 8.3 inçlik bir ekran bulunuyor. Apple'dan Katie McDonald cihazın yeniden tasarlandığını belirtti.

Cihaz dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ayrıca Apple, yeni iPad Mini'de Type-C giriş kullanıyor.

Ayrıca yeni iPad Mini'de 5G teknolojisi bulunuyor.

APPLE WATCH 7

Apple Watch'ın 7. nesli de tanıtıldı. Bir önceki nesle göre yüzde 20 daha büyük bir ekrana sahip olan cihazın köşeleri zamanda sadece 1.7 mm. Apple yeni sınırların bir öncekine göre yüzde 40 daha az olduğunu belirtiyor.

Ekranın saat kontrollerinde yüzde 70 daha parlak olduğu aktarıldı. Dokunuşla açılan bir klavye de Apple Watch 7'de bulunuyor.

Ekranın kırılmaya dayanıklı olduğu ve tozlanmaya karşı IP6X belgesine sahip olduğuna dikkat çekildi.

Apple Watch WR50 seviyesinde suya dayanıklı. Ayrıca yeni Apple Watch yüzde 33 daha hızlı şarj oluyor. Aletin 0'dan yüzde 80 şarja ulaşması 45 dakika sürüyor.

Yeni Apple Watch'ın ABD fiyatı ise 399 dolar.

Etiketler : Yeni Apple Watch' abd iphone
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