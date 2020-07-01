Apple ürünlerine neden zam yaptı?

ZAMMA NEYİN SEBEP OLDUĞUNU MERAK MI EDİYORSUNUZ?



Apple, gece yarısı itibariyle eski-yeni ürünlerinin birçoğuna zam yapmış oldu. Evet, Apple’ın neden zam yaptığını açıklıyoruz. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü, çoğu ülkenin ekonomisini olumsuz anlamda etkilemiş durumda. Virüs nedeniyle kapalı olan fabrikalar ve ülkelerin sınırları küresel ekonomiyi olumsuz olarak etkiledi. Bilindiği üzere Apple, ABD menşeili bir firma ve ürünlerini Çin’deki fabrikada ürettiriyor. Ürünlerinin çoğunda da ‘Apple tarafından Çin’de ürettirilmiştir’ ibaresini görürsünüz. Çin’deki fabrikada pandemi süreciyle birlikte eskiye oranla üretim azalmış durumda. Kısaca arz-talep’in düşmesi ve gemiyle ürünlerin taşınması normal zamana göre ürünlerin fiyatını uçurdu. Bu olağanüstü durumlardan dolayı da ürünlere zam gelmiş oldu. Pek çok firma Covid-19’dan dolayı fuarlarını ve yeni ürünlerini ya ertelemek ya da bu yıl çıkarmama kararı aldı.

RAKİP FİRMALAR NASIL BİR TAVIR ALACAK?

Bilindiği üzere geçen yıl Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+’ını uçuk bir fiyatla satışa sunmuştu. Apple, Samsung gibi aynı çeyrekte iPhone’unu rakibine oranla aynı fiyat seviyesinde satışa çıkarınca Samsung fiyatlarını indirmek durumunda kalmıştı. Özellikle dünyada ürün stoğu ve üretilen cihazların üretiminde azalma yoksa ürünler zamlanmayacak demektir. Fabrikada üretim azalır ve ürünlerin stoğunda sıkıntı yaşanırsa fiyatlar zamlanacak demektir. Bu sebeplerden dolayı firmalar, yeni ürünlerini çıkarmayıp erteleyip geçen seneki modellerini üretme kararı alabilir. Bunun sebebi de yeni ürünlerin eski ürünlerden daha fazla zamlı olması ve Covid-19’dan dolayı dünyada alım gücünün genel olarak düşecek olması.

CİHAZLARIN FİYATLARI NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Cihazların fiyatları Covid-19 ortadan kalktığında ve hayatımız tam normalleştiği vakit normale dönecek demektir ama haberimizde de dediğimiz gibi bahsettiğimiz olumsuz sebepler ürünlerin zamlanmasına, olumsuz olmayan sebepler ise ürünlerin normal fiyatının üzerine çıkmaması anlamına gelecektir.