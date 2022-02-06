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06 Şubat 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 17:30:00

Apple Music'ten kötü haber: Deneme süresi düştü

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Apple, yeni aboneler için Apple Music hizmetinin deneme süresini üç aydan bir aya indirdi.

Apple, yeni aboneler için Apple Music hizmetinin deneme süresini üç aydan bir aya indirdi. Web sitesine göre değişiklik, Apple'ın müzik akışı hizmetinin tüm katmanları için geçerliliğini koruyor. Voice planı için ise ayda 5 dolardan başlayan ve bir aile planı için ayda 15 dolara kadar çıkan Apple'ın müzik hizmeti fiyatları aynı kaldı.

Etiketler : Apple Music Apple Music hizmeti Apple
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