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17 Temmuz 2020 Cuma 15:44:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 15:44:00

Apple, iPhone üretimini Çin dışına taşıyor

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Apple tedarikçisi Foxconn; Hindistan'daki tesisine 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, iPhone üretiminin büyük bölümünü buraya kaydıracak.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, üretimi durdurmak zorunda kalmış ve mağazalarını kapatmıştı.

Apple, üretiminde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'a kaydırmayı planlıyor. Ayrıca ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları nedeniyle Apple Çin'den tamamen vazgeçmek istiyor.

HİNDİSTAN'DAKİ TESİSE DEV YATIRIM

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, Hindistan'daki iPhone üretim tesisine 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Üç yıla yayılacak olan yatırım, iPhone üretiminin büyük bir bölümünü Çin dışına çıkarmayı hedefliyor.

Şu anda Foxconn'un Hindistan'daki tesisinde iPhone XR modelleri üretiliyor. Ancak yapılacak yeni yatırım sayesinde diğer iPhone modellerinin de burada üretilmesi planlanıyor.

Üretimi birden fazla ülkeye yaymak, tedarik zinciri maliyetlerini artırabiliyor. Ancak bu durumun olumlu tarafı; şirketler küresel, siyasi veya tıbbi olaylardan daha az etkilenmiş oluyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında, Apple'ın üst düzey yöneticilerinin bir süredir Hindistan hükümetinden yetkililer ile görüşme halinde olduğu açıklanmıştı.

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