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25 Nisan 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 17:30:00

Android telefonu olanlar bu mesaja dikkat

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Uzmanlar, Android telefonlara bulaşan bir kısa mesaj dolandırıcılığının Amerika, İspanya, Almanya ve Polonya'ya da yayıldığını açıkladı.

Bir teslimat firmasından geliyormuş gibi görünen mesaj, kullanıcılardan izleme uygulaması yüklemelerini istiyor. Ancak aslında kötü amaçlı bir casus yazılım parçası olan Flubot olarak adlandırılan bu şirket, çevrimiçi bankacılık bilgileri dahil olmak üzere hassas verileri toplamak için cihazları ele geçiriyor.

Bir sözcü, "Bu mevcut Flubot kötü amaçlı yazılım SMS saldırıları dalgasının çok hızlı bir şekilde ciddi bir ilgi göreceğine inanıyoruz ve bu yayılmayı durdurmak için farkındalık gerektiren bir şey. Müşteriler özellikle bu kötü amaçlı yazılım parçasına karşı ve bir metin mesajındaki herhangi bir bağlantıya tıklarken çok dikkatli olmalıdır" dedi.

Etiketler : android mesaj flubot
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