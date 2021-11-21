Android telefonlara iMessage desteği

Android telefonları iMessage ile uyumlu hale getirmek için çalışan Google, Mesajlar'a tepkiler özelliği getirdi. Kademeli olarak kullanıma sunulduğu belirtilen özellik sayesinde, Android telefonlardaki Mesajlar uygulamasına gelen iMessage tepkileri doğrudan "emoji" şeklinde kullanıcıya yansıyacak. Eskisi gibi, yazılı olarak gözükmeyecek.

