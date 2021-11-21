21 Kasım 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 15:00:00
Android telefonlara iMessage desteği
Android telefonları iMessage ile uyumlu hale getirmek için çalışan Google, Mesajlar'a tepkiler özelliği getirdi.
Android telefonları iMessage ile uyumlu hale getirmek için çalışan Google, Mesajlar'a tepkiler özelliği getirdi. Kademeli olarak kullanıma sunulduğu belirtilen özellik sayesinde, Android telefonlardaki Mesajlar uygulamasına gelen iMessage tepkileri doğrudan "emoji" şeklinde kullanıcıya yansıyacak. Eskisi gibi, yazılı olarak gözükmeyecek.