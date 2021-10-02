02 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00
Android kullanıcıları Google yüzünden tehlikede!
Google Play Store mağazadaki uygulamalarda tespit edilen bir güvenlik açığı, kullanıcı verilerinin sızmasına sebep oldu.
CyberNews'teki güvenlik araştırmacıları, toplam yüklenme sayısı 142.5 milyonu bulan 14 tane Android uygulamasında güvenlik açığı keşfetti. Tehlikede olan bilgiler arasında finansal kayıtlar, kullanıcı adları, e-posta adresleri ve isim var.
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