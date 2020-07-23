  • BIST
    118080
  • Dolar
    6,8452
  • Euro
    7,9247
  • Altın
    411,3130
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin için taziye mesajı:
İki katlı bina alevler içinde kaldı
Elazığ'da 50 dönümlük kırsal alan yandı
Manisa'da tekstil firmasına 14 gün koronavirüs arası
ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın seyahat yasağına karşı çıkan tasarıya onay
Amerikalı yatırımcılar TikTok'u Çinli sahibinden almayı görüşüyor
BM kurumlarından Yemen'in güneyinde 3,2 milyon kişi için gıda güvensizliği uyarısı
Trump'tan suç oranı yüksek kentlere daha fazla federal güvenlik gücü gönderme kararı
Bakan Varank: KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: Ekvator Ginesi'ni çok önemli stratejik bir ortak olarak görüyoruz
Demiryolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
ABD, refakatsiz göçmen çocukları haftalarca gözaltında tutuyor
California Kovid-19'da New York'u geçti
GİGDER, 2023'te uluslararası yatırımcıya 15 milyar dolarlık konut satışı hedefliyor
Yüksek Askeri Şura, Başkan Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak
Yazar Asım Gültekin vefat etti
Bakan Koca'dan Kurban Bayramı için kritik uyarılar: Hiçbir şekilde olmamalıdır
Bakan Selçuk: 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız
İran-ABD hattı kızışıyor: Kasım Süleymani için alacağımız çok daha ağır intikam yolda
Fransa'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
CHP'li İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfası 270 milyon kez ziyaret edildi
23 Temmuz 2020 Perşembe 00:15:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 00:15:00

Amerikalı yatırımcılar TikTok'u Çinli sahibinden almayı görüşüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

TikTok'ta çoğunluk hissesinin Amerikalı yatırımcılara satılmasının değerlendirdiği bildirildi.

Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in TikTok'ta çoğunluk hissesini Amerikalı yatırımcılara satmayı değerlendirdiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu satın alma düşüncesinin ABD hükümetinin TikTok dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladığını açıklamasının ardından gündeme geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, ByteDance'in bazı ABD'li yatırımcılarla TikTok'ta çoğunluk hissesini satmayı görüştüğü kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz bir karar alınmazken TikTok'ta çoğunluk hissesini almayı değerlendiren ABD'li yatırımcılar arasında Kaliforniya merkezli girişim şirketi Sequoia Capital ile New York merkezli General Atlantic'in de yer aldığı belirtildi.

Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu aktarılırken, ByteDance'in Üst Yöneticisi Zhang Yiming'in böyle bir satışa karşı olmadığı ifade edildi.

ABD'den TikTok ve diğer Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklama hazırlığı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER