  • BIST
    1391.06
  • Dolar
    8,7540
  • Euro
    10,3906
  • Altın
    495,6700
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İş birliği sinyali! ''Türkiye ile ekonomik ilişkilerimiz güçlenecek''
Bakan Varank paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi gördü
Ambargoları bertaraf edecek!
Dost ülkeye Türk imzası! ''Türkiye'nin ciddi yardımları oldu''
İsmail Demir duyurdu: Yurt dışından da talep görecek
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması
Türkiye'den AB'ye net mesaj: Somut adımlar bekliyoruz
"Aşıdan değil virüsten korkun"
Damka: Balkanlardaki meselelerde Türkiye parlamentosunun etkisi önemli
İsveç'te PCR testi skandalı! İnceleme başlatıldı
TCG Kınalıada'da dikkat çeken detay!
Pazar günleri kısıtlama kalkacak mı?
Rusya tamam Fransa sırada
İstanbul'da korkutan deprem! Uzmanlar yorumladı
İşte kısıtlama ve varyanta karşı çare
Sözde üst düzey terörist itiraf etti
"Onlara inat uluslararası ilişkiler okudum"
Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
Önce tatil sonra iş
Dostça ayrıldık
Beş aylık hamile pozu
mutluluğu yakaladı
‘Andropoz' setinde her şey yolunda
1 milyon sevinci
20 Haziran 2021 Pazar 13:52:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 13:52:00

Ambargoları bertaraf edecek! Türkiye dünyadaki 3 üreticiden biri

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk savunma sanayisi ekosistemi, askeri fanları yerlileştirerek Türkiye'yi bu alandaki üçüncü üretici haline getirdi. Anova Ar-Ge Teknolojileri İş Geliştirme Müdürü Dinçer Oğuz, 'Parasını ödediğimiz halde ithal edememek, tedarik edememek gibi sıkıntıları da bertaraf edecek bir durum. Bu yerlileştirme hamlesi ürünün temini noktasında kendi göbeğimizi kendimizin kesmesini sağlayacak önemli bir çalışma oldu.' dedi.

Türk savunma sanayisi ekosistemi, askeri fanları yerlileştirerek Türkiye'yi bu alandaki üçüncü üretici haline getirdi.

ASELSAN, tedarikçilerine verdiği destek ve yürüttüğü iş birliğiyle ihtiyaç duyduğu ürünlere yerli ve milli çözümler geliştirilmesini sağlıyor.

Bu çabalar kapsamında yerlileştirilen ürünlerden olan askeri fanlar, yüksek soğutma kapasitelerini düşük hacim ve ağırlıklarda sağlamak için kullanılıyor. Bu fanlar, en zorlu çevresel koşullar altında fonksiyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla tasarlanıyor.

Anova Ar-Ge Teknolojileri İş Geliştirme Müdürü Dinçer Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri fan ürün ailesinin üzerinde yaklaşık 4 yıldır çalıştıklarını ve ülke için son derece önemli bir yerlileştirme kalemi olduğunu söyledi.

"Askeri fanların dünyada 2 üreticisi var, biz de üçüncüsü olduk. Bunu gururla söyleyebilirim." diyen Oğuz, bu fanların askeri kara ve hava platformlarının tamamında kullanıldığına işaret etti.

Oğuz, "Ülkemizdeki bu ihtiyacın iletilmesiyle beraber Ar-Ge faaliyetlerimizi başlattık. Gelinen aşamada ülkemizde en çok kullanılan 14 farklı askeri fanı üretiyoruz. Savunma sanayimizin ana kuruluşlarının envanterine ürünlerimiz girdi." dedi.

- İHRACAT ÇALIŞMALARI DA BAŞLADI

Yurt dışından sağlanan bu tarz ürünlerin yerlileştirilmesinin ülkeye toplamda ciddi bir finansal getirisi olduğunu vurgulayan Oğuz, bu açıdan da yerlileştirmenin kıymetli ve anlamlı olduğunu ifade etti. Oğuz, "Yakın dönemde ülke içindeki pazar payımızın büyümesiyle beraber globalde de ürünlerimizi pazarlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda ön çalışmalarımızı da başlatmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Oğuz, bir ürünün askeri nitelik kazanması için birçok standarda uygun olması gerektiğine işaret ederek askeri fanların zorlu testlerden başarıyla geçtiğini söyledi.

- Kaynaklar ülkede kalıyor, olası ambargolar bertaraf ediliyor

Geliştirdikleri fanların hava platformlarında kullanılmaya başlandığı bilgisini veren Oğuz, ürünlerin aynı zamanda kara platformlarındaki alt sistemlerde yer aldığını dile getirdi. Dinçer Oğuz, şunları kaydetti:

"Bu ürünler uzun yıllardır ülkemizin yurt dışından ithal etmiş olduğu ürünler. Teknolojik olarak birçoğu aslında belki de 20 yıl önce geliştirilmiş, Ar-Ge faaliyetleri tamamlanmış ürünler. Biz ürünlerin güncel isterler doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını da yapıyoruz. Dolayısıyla geliştirmiş olduğumuz ürünler hali hazırda kullanılan ürünlere göre teknolojik anlamda daha gelişmiş ya da kullanıcının isterlerine göre uyarlanan ürünler. Bu anlamda teknik olarak isterleri, ihtiyaçları karşılama anlamında kıymetli bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Bu ürünlerin ülke içinde tedarik edilmesi milli servetin ülke içerisinde kalması, ürünleri ithal etmenin oluşturduğu finansal yüklerin ortadan kalkması gibi sonuçlar doğuruyor. Parasını ödediğimiz halde ithal edememek, tedarik edememek gibi sıkıntıları da bertaraf edecek bir durum. Bu yerlileştirme hamlesi ürünün temini noktasında kendi göbeğimizi kendimizin kesmesini sağlayacak önemli bir çalışma oldu. Öte yandan, yurt dışından tedarik edilen ürünlerde tedarik süreleri ihtiyaçlarınızı karşılamayabiliyor ama ülke içerisinde geliştirip ürettiğimiz bu ürünlerde istenilen sürede ürün temin ediliyor. Ayrıca olası ambargolar da bertaraf ediliyor."
Etiketler : Askeri fanlar yerlileştirildi ASELSAN askeri fanlar
19 yıl sonra farklı ‘Zor'!

19 yıl sonra farklı ‘Zor'!
Banyoda talihsiz kaza

Banyoda talihsiz kaza
Bodrum'da hasret giderdiler

Bodrum'da hasret giderdiler
Ayrılık iddiası

Ayrılık iddiası
Finalistler belli oldu

Finalistler belli oldu
24 Haziran'da ‘Kazara Aşk'

24 Haziran'da ‘Kazara Aşk'
Aşk yok iş var

Aşk yok iş var
Bodrum'da konserler başlıyor

Bodrum'da konserler başlıyor
Tek estetiğim burnum!

Tek estetiğim burnum!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER