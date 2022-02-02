VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank'tan RAMJET müjdesi
İP'de CHP-HDP çatlağı!
Altay Tankı ile ilgili kritik gelişme!
PKK'ya 'Kış Kartalı' darbesi!
Enerjide vazgeçilmez rota Türkiye!
Başkan Erdoğan imzaladı! Kredi limitleri değişti
Şiddetli rüzgar inişe izin vermedi!
Nerede olduğu bilinmiyordu! Kim Jong-un'un yanında ortaya çıktı
"Olay para değil racon mevzusu"
Afganistan ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Çok şiddetli sağanak geliyor
MSB kritik operasyonu böyle duyurdu
Beni takip eden pişman olmaz
Kerem gitti, Buğra geldi
Ponçiğe mektup
Vizyon için gün sayıyor
Tülin Şahin'e mahkemeden ret
Dijital Tarkan
Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini yansıttık
Göz kuruluğu görme kaybına yol açabilir
Gece kuşuysanız gözleriniz riskte!
Omicron vücuttan 7 günde temizleniyor
Soğuk havalar çocuklarda kalp kasını etkiliyor
Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz
02 Şubat 2022 Çarşamba 11:07:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 11:07:00

ALTAY tankı motoru için kritik ay

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABONE OL

Milli tank Altay'ın motoru için Güney Koreli heyet Ankara'ya geliyor. İki ülke mutabakat zaptı imzalayacak.

Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı ALTAY'da kullanılan motorun tedarikinde kritik aya girildi.

Almanya'nın uyguladığı örtülü ambargonun ardından Türkiye, diğer alternatifler için düğmeye basmış ve Güney Kore ile yeni bir süreç başlatmıştı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Güney Kore'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyarette Güney Kore ile ALTAY tankının motor tedarikine ilişkin mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Güney Kore ziyaretinde tankın motor ve şanzımanıyla ilgili muhataplarıyla ile niyet mektubu imzalamıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Güney Kore heyetinin ziyaretinde nihai imzaların atılması planlanıyor.

TESLİM 2023'TE

Öte yandan, ALTAY için yerli motorun geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. 2018'de sözleşmesi uygulamaya giren Batu motoru ile tankın ilk prototipi geçtiğimiz günlerde kendini gösterirken, 1.500 beygir motor olarak çalışılan ALTAY motorunda transmisyon aşamasına gelindi. Motorun entegre olarak önümüzdeki yıl çalıştırılması planlanıyor. Tüm bu aşamalarının ardından ise ALTAY'ın TSK'ya teslimine 2023'te başlanacak.

İLK ETAPTA 250 TANK

Günümüzün ve geleceğin muharebe şartlarına uygun olarak geliştirilen ALTAY ana muharebe tankı üretim projesi, 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle başladı. Proje çerçevesinde ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet ALTAY tankı üreterek TSK'ya teslim edecek.

Etiketler : ALTAY ALMANYA TSK BMC
Klibini kendisi çekti

Klibini kendisi çekti
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Düğün tarihi belli değil

Düğün tarihi belli değil
5 milyonluk pırlanta sevgisi

5 milyonluk pırlanta sevgisi
Gözyaşları içinde Barış itirafı

Gözyaşları içinde Barış itirafı
"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"

"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"
Oynadığı karakteri çok sevdi

Oynadığı karakteri çok sevdi
'Yaratılan' kamera karşısında

'Yaratılan' kamera karşısında
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf

EN ÇOK OKUNAN HABERLER