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03 Şubat 2024 Cumartesi 07:34:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 07:34:00

Alper Gezeravcı dönüyor

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Alper Gezeravcı'nın uzay macerası bitiyor.

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın uzay macerası bitiyor. İki haftalık görevi süresince Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Gezeravcı ve ekibi için Türkiye saati ile 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Gezeravcı ve ekibinin bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek. Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor. Alper Gezeravcı, istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.

Etiketler : astronot alper gezeravcı uzay
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