Alman medyasından TOGG'a övgü!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Dünya basınında yankı uyandıran yerli otomobil Alman medyasının da gündemine taşındı.

Alman medyası TOGG'a yönelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

TOGG YÜKSELİŞE GEÇTİ

"Mehmet Gürcan Karakaş, Avrupa otomotiv dünyasını TOGG ile zenginleştirmek istiyor. Eski Bosch yöneticisi, Türk otomobil üreticisinin elektrikli arabalarını ağa bağlı bir dünyada akıllı cihazlar olarak görüyor. Elbette TOGG , sahne galasıyla Münihte'ki Uluslararası Motor Show'a gidebilir veya memleketi İstanbul'daki büyük bir etkinlikte kendisini halka sunabilirdi. Ancak ilk Türk otomobil üreticisi daha fazlasını istedi ve 2022'de Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda büyük bir yükseliş yaşandı. Sürmekte olan pandemi bile Türklerin kendilerini gösterme planlarından ve geliştirdikleri "Gelişmiş Akıllı Mobilite Ekosisteminden" alıkoymadı".

ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ İSTİYOR

"TOGG, kulağa Apple veya Samsung'un en son teknoloji ürünü aksesuarı gibi gelen şey yeni bir çağı simgeliyor. Onlarca yıldır otomobiller, ticari araçlar, otobüsler ve kamyonlar Türkiye'de üretiliyor ancak yalnızca yabancı üreticiler tarafından. Bu durum sadece otomobil meraklısı ünlüleri değil, yıllardır yerli otomobil endüstrisini kendi markasıyla taçlandırmak için her şeyi yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da rahatsız etti".

HEDEF 2030

"TOGG, 2030 yılına kadar beş farklı segmentte toplam bir milyon araç üretmek istiyor; Ancak başlangıç her zamankinden daha zor, çünkü Türkiye'nin şimdiye kadar elektrikli otomobillerle hiçbir ilgisi yok ve özellikle Alman premium üreticilerinin Boğaz'da mükemmel bir itibarı var, bu da otomobil dünyasındaki yeni oyuncular için işleri zorlaştırıyor. TOGG, bunu sağlam teknoloji ve bol miktarda yerel vatanseverlikle yumuşatmak istiyor.

Neredeyse tüm yeni otomobil markaları gibi, TOGG da klasik otomobil bayilerinden vazgeçmek istiyor. Dağıtım internet üzerinden yapılırken, marka mağazalarının imaj ve bilinirliği sağlaması gerekiyor. Uzun vadede TOGG, parasını eksiksiz bir ekosistemde kazanmak istiyor ve şimdiden çok sayıda işbirliği ortağını bünyesine kattı. 2030'lara bakıldığında, proje işe yararsa, araba büyük olasılıkla bir sona ulaşmak için bir araç haline gelecek".