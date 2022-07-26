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26 Temmuz 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 15:00:00

Alabilmek için sıraya girdiler: Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA satın alacak

Kaynak: Yeni Şafak

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Baykar tarafından üretilen TB2 SİHA'nın son alıcısı Bangladeş oldu. Bangladeş hükümetiyle yapılan görüşmeler sonucunda Bayraktar TB2 satın alımında anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme hamleleri meyvesini vermeye devam ediyor. Özellikle Baykar tarafından üretilen TB2 İHA ve SİHA'lar tüm dünyadan talep görüyor. Her geçen gün bu hava araçlarını satın alan ve almak isteyen ülke sayısı giderek artıyor. Son olarak bu ülkelerden biri de Bangladeş oldu. Baykar Teknoloji üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını envanterine katan ülkeler arasında Bangladeş de yerini aldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri ve İHA üreticisi Baykar Teknoloji arasında imzalanan TB2 SİHA satın alımına vurgu yaptı. Turan, "Bangladeş Silahlı Kuvvetleri, Baykar ile TB2 SİHA alımı konusunda anlaşmaya vardı. Detayları veremem ancak Bangladeş ile Türkiye arasında İHA üzerinde bir iş birliği olduğunu doğrulayabilirim." diye belirtti.

23 ÜLKEYE SATILDI

Öte yandan şu zamana dek 22 ülkeye TB2 SİHA satıldı.

Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Bagladeş'le birlikte bu ülkelerin sayısı 23'e çıkmış oldu.

Etiketler : İHA SİHA BAYRAKTAR Bayraktar TB2 SİHA
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