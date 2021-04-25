Aksungur SİHA'dan bir ilk: 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.
Başkan Demir, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA'larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"
Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 25, 2021
SİHA'larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu. ✈️������@TUSAS_TR, @SageTubitak ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. pic.twitter.com/onh2yu0xxV