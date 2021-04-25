Aksungur SİHA'dan bir ilk: 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.



Başkan Demir, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA'larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"