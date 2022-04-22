AKSUNGUR MAM-L'yi ilk kez ateşledi: Hedef tam isabetle yok edildi

İlk kez gerçek bir noktaya nişan alındı, su üstü hedef tam isabetle vuruldu.

Türk mühendisliğinin ürünü mini akıllı mühimmat MAM-L, Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında yerli SİHA AKSUNGUR'dan ilk defa ateşlendi.

Tatbikatta seçkin gözlem günü kapsamında Deniz Kuvvetleri envanterine giren milli silah sistemleri denendi. Mini akıllı mühimmatlardan MAM-L de onlardan biriydi. Testleri başarıyla geçen mühimmatın gerçek atışı yapıldı.

ROKETSAN TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Mini akıllı mühimmat, ROKETSAN tarafından üretildi. Menzili 15 kilometre. Zırh delici ve yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlığı taşıyor. Sabit ve hareketli hedeflere karşı vuruş hassasiyetine sahip.

AKSUNGUR, MİNİ AKILLI MÜHİMMATLARI ETKİN KULLANIYOR

Mini akıllı mühimmatlar SİHA'larla özdeşleşmiş durumda.

TUSAŞ tarafından üretilen AKSUNGUR da etkin şekilde bu silahları kullanıyor. AKSUNGUR SİHA, Mavi Vatan'da Mehmetçik'in gücüne güç katıyor. Deniz Harbinde düşman deniz altılarına karşı etkin şekilde görev alabiliyor.

SADECE MUHAREBE GÖREVİ YAPMIYOR

AKSUNGUR, sadece muharebe vazifelerini yerine getirmiyor. Keşif ve gözetleme faaliyetleri ile istihbarat çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Orman yangınları ve deprem gibi afetlerde baz istasyonu olarak havadan destek veriyor.