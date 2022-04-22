VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sulama kanalına düşen araçtaki 3 kişi öldü
AKSUNGUR MAM-L'yi ilk kez ateşledi: Hedef tam isabetle yok edildi
"Bilim Kurulu'nda kapsamlı bir değerlendirme yapılacak"
'Temmuz ayında çalışanlarımızı koruyacak düzenlemeleri yapacağız'
Batman'da tasarladıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacaklar
Bakan Soylu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ukrayna: Rus askerinin Belarus sınırındaki hareket yoğunluğu azaldı
ABD: Rusya Donbas bölgesindeki tabur sayısını 85'e çıkardı
Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı
Türkiye'de 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor
İstanbul 'Michelin Rehberi'nde
BM: Ukrayna'da her 6 kişiden biri ülke içinde yerinden edildi
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Metropollerde eylem yapmayı planlayan 2 PKK'lı, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı
Türkiye bölgeye el uzattı
Kızılelma MİUS dünya radarında
Afganistan'da camide patlama! Onlarca ölü ve yaralı var
Başkan Erdoğan: Tercih değil zorunluluk
Türkiye'den Yunanistan'a misilleme!
Türkiye'ye ortaklık teklifi: Projede biz de yer almak istiyoruz
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik hizmetlere de ihracat desteği verilecek
Avustralya, vatandaşı Julian Assange'ın ABD'ye iadesine müdahale etmeyecek
22 Nisan 2022 Cuma 00:43:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 00:44:00

AKSUNGUR MAM-L'yi ilk kez ateşledi: Hedef tam isabetle yok edildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yerli ve milli üretim olan mini akıllı mühimmat MAM-L, silahlı insansız hava aracı AKSUNGUR tarafından ilk kez ateşlendi. Mavi Vatan Tatbikatında belirlenen su üstü hedef tam isabetle yok edildi.

İlk kez gerçek bir noktaya nişan alındı, su üstü hedef tam isabetle vuruldu.

Türk mühendisliğinin ürünü mini akıllı mühimmat MAM-L, Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında yerli SİHA AKSUNGUR'dan ilk defa ateşlendi.

Tatbikatta seçkin gözlem günü kapsamında Deniz Kuvvetleri envanterine giren milli silah sistemleri denendi. Mini akıllı mühimmatlardan MAM-L de onlardan biriydi. Testleri başarıyla geçen mühimmatın gerçek atışı yapıldı.

ROKETSAN TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Mini akıllı mühimmat, ROKETSAN tarafından üretildi. Menzili 15 kilometre. Zırh delici ve yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlığı taşıyor. Sabit ve hareketli hedeflere karşı vuruş hassasiyetine sahip.

AKSUNGUR, MİNİ AKILLI MÜHİMMATLARI ETKİN KULLANIYOR

Mini akıllı mühimmatlar SİHA'larla özdeşleşmiş durumda.

TUSAŞ tarafından üretilen AKSUNGUR da etkin şekilde bu silahları kullanıyor. AKSUNGUR SİHA, Mavi Vatan'da Mehmetçik'in gücüne güç katıyor. Deniz Harbinde düşman deniz altılarına karşı etkin şekilde görev alabiliyor.

SADECE MUHAREBE GÖREVİ YAPMIYOR

AKSUNGUR, sadece muharebe vazifelerini yerine getirmiyor. Keşif ve gözetleme faaliyetleri ile istihbarat çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Orman yangınları ve deprem gibi afetlerde baz istasyonu olarak havadan destek veriyor.

Etiketler : Türk mühendisliği Orman yangınları siha
Survivor'da şiddet iddiası

Survivor'da şiddet iddiası
Gelin görümce kutlaması

Gelin görümce kutlaması
Kitap alışverişi

Kitap alışverişi
Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum

Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum
Babam intihar ettiğinde sahnedeydim

Babam intihar ettiğinde sahnedeydim
Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek
Avrupa yolcusu

Avrupa yolcusu
Evlilik var tarih yok

Evlilik var tarih yok
Çok abarttılar

Çok abarttılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER