AKSUNGUR için yeni atış menzili hedefi: 45 kilometre

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gündüz ile gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştiren orta irtifa uzun havada kalışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi AKSUNGUR'un başarılı bir faaliyeti daha tamamladığını duyurdu.

30 KİLOMETRE MENZİLDEN TAM İSABET

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara'dan havalanan AKSUNGUR, uydudan kontrolle Sinop açıklarına giderek 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarıyla vurdu.

AKSUNGUR'un, aynı faydalı yükle, menzilinin yakın zamanda 45 kilometreye çıkarılarak yeni bir başarı daha elde etmesi hedefleniyor.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK GÖREVİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler gerçekleştirebilecek yapıda geliştirilen AKSUNGUR sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle dikkatleri üzerine topluyor.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen AKSUNGUR, daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız 49 saat havada kalarak önemli başarıya imza atmıştı.