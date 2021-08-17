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17 Ağustos 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 13:00:00

Akrep II ürün ailesinin yeni üyesi: Akrep IId

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Otokar, savunma sanayiindeki iddiasını Akrep II ürün ailesinin yeni üyesi dizel motorlu versiyonu Akrep IId ile sürdürüyor.

NATO ve Birleşmiş Milletler'in tedarikçisi konumunda olan Otokar, ilkini 1995 yılında geliştirdiği, yurt içinde ve ihracat pazarlarında kendini kanıtlayan AKREP zırhlı araç ailesini baz alarak tasarladığı yeni nesil Akrep II zırhlı araç ürün ailesi ile kara sistemlerindeki iddiasını farklı bir boyuta taşıyor.

AA'nın haberine göre, Otokar'ın zırhlı keşif, gözetleme ve silah platformu olarak tasarladığı Akrep II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesini dizel motorlu Akrep IId ile genişletiyor.

Düşük silueti, yüksek hareket ve beka kabiliyeti ile modern orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlanmış Akrep II ailesi, 90 mm'ye kadar silah taşımaya uygun modüler yapısı ile dikkat çekiyor.

İLK KEZ IDEF'21 FUARINDA SERGİLENDİ

Ailenin ilk üyesi olan elektrikli zırhlı araç Akrep IIe'yi 2019 yılında tanıtan Otokar, kullanıcılar tarafından merakla beklenen dizel versiyonu Akrep IId'yi ilk kez IDEF'21 fuarında sergiledi.

Akrep II'nin dört çeker sistemi ve opsiyonel olarak sunulan direksiyonlanabilir arka aksı araca eşsiz bir manevra yeteneği sunuyor. Dört çeker sistemi, bağımsız süspansiyonu ve seri güç paketinin sayesinde AKREP II çamur, kar ve su birikintisi gibi her türlü arazi koşulunda üstün hareket kabiliyetine sahip.

YÜKSEK MAYIN KORUMA VE ETKİLİ ATIŞ GÜCÜNÜ AYNI PLATFORMDA SUNULUYOR

Akrep II'nin hareket kabiliyeti direksiyonlanabilir arka aksının sağladığı yengeç hareketi ile en üst seviyeye çıkarılıyor.

Akrep II'de yönlendirme, ivmelenme ve frenleme gibi sistemlerin ana mekanik bileşenleri elektriksel olarak kontrol ediliyor (drive-by-wire). Bu özellik; aracın uzaktan kontrol edilmesini, sürüş destek sistemlerinin adaptasyonunu ve otonom sürüşü mümkün kılıyor.

Akrep II düşük siluet, yüksek mayın koruma ve etkili atış gücünü aynı platformda sunuluyor. Hibrit ve elektrikli tahrik alternatifleriyle araçta termal ve akustik izi minimum seviyede tutuluyor.

Birçok farklı görev profiline uyarlanabilir olarak geliştirilen Akrep II üstün ateş gücü ve beka kabiliyetine sahip.

Orta kalibreden 90 mm'ye kadar farklı silah sistemlerinin entegrasyonunun mümkün olduğu Akrep II gözetleme, zırhlı keşif, hava savunma ve ileri gözetleme gibi görevler ile ateş destek aracı, hava savunma aracı, tanksavar aracı gibi farklı görevlerde de yer alabiliyor.

Etiketler : nato bm akrep Akrep II
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