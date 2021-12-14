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14 Aralık 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 18:00:00

Akışlar kronolojik sırayla olacak

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İlk popüler olduğu dönemde takip edilen hesaplardan gelen fotoğraf ile videoları zamana göre sıralayan Instagram, bu sıralamayı ilginizi çekebilecek içerikler çerçevesinde değiştirdi.

İlk popüler olduğu dönemde takip edilen hesaplardan gelen fotoğraf ile videoları zamana göre sıralayan Instagram, bu sıralamayı ilginizi çekebilecek içerikler çerçevesinde değiştirdi. Bu değişikliği kişilerin birçok içeriği kaçırdığını belirterek yapan şirket, burada özel bir algoritmayı devreye aldı. Platformdan yapılan açıklamada "2022" içerisinde kronolojik akışın geri geleceği duyuruldu.

Etiketler : Akışlar kronolojik sırayla fotoğraf videolar Instagram
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