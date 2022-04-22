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22 Nisan 2022 Cuma 21:26:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 21:26:00

AKINCI TİHA'dan bir başarı daha

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Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Atışlı test faaliyeti ile ilgili olarak Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : akıncı tiha savunma Teber-82
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