AKINCI TİHA'dan bir başarı daha
Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.
Atışlı test faaliyeti ile ilgili olarak Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verildi.
AKINCI TİHA'dan ilk kez atılan @roketsan'ın geliştirdiği TEBER 82 Güdüm Kiti'nin atış testi, başarıyla gerçekleştirildi. pic.twitter.com/IjoSvwWn50— Haber Merkezi (@habermerkezi41) April 22, 2022