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04 Kasım 2020 Çarşamba 18:44:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 18:44:00

Akıncı TİHA, tam otonom iniş kalkışı başarıyla gerçekleştirdi

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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha. Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bugün yapılan testte bir ilki gerçekleştirdi. Çorlu’dan havalanan AKINCI, yer kontrol istasyonu (YKİ) bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.

SELÇUK BAYRAKTAR: AKINCI SEMALARIMIZDA HÜR VE ÖZGÜR

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "AKINCI, testlerine devam ediyor... Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerini kullandı.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi’nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından, yer kontrol istasyonu (YKİ) bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı.

YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu’ya geri döndü.

"UZAK MEYDANDA İNİŞ DENEMELERİ YAPTIK"

Test faaliyetini yöneten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI Prototip 1 hava aracımız önce Çorlu’dan havalandı. Orta irtifada sistem tanımlama testlerimizi gerçekleştirdik. Sonrasında uzak meydana iniş denemeleri yaptık. Önce yaklaştı, alçaktan pas geçti ve sonrasında ikinci denemede de tekerlerini piste koyup tekrar kalktı. Şimdi de dönüp Çorlu’ya inecek. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019’DA YAPILDI

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor.

Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na gönderilecek.

Etiketler : tiha ilk uçuş akıncı selçuk bayraktar
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